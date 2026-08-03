Ngừa bệnh thận: Chuyên gia khuyên đừng bỏ qua dưỡng chất này

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Lauren Ring, Hệ thống Y tế Đại học Washington (UW Medicine, Mỹ), một trong những cách hiệu quả để kiểm soát các bệnh lý mạn tính và giảm nguy cơ mắc bệnh thận là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Kali cũng là một trong những dưỡng chất đáng chú ý có thể hỗ trợ sức khỏe thận vì các lý do dưới đây, theo EatingWell (Mỹ).

Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên ưu tiên chọn khoai tây, quả bơ, cà chua và các loại đậu khi bổ sung kali ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh

Chế độ ăn giàu kali có thể giúp hạ huyết áp ở người bị tăng huyết áp. Bà Jen Hernandez - chuyên gia dinh dưỡng về thận (Mỹ) - cho biết điều này đặc biệt quan trọng vì tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn.

Huyết áp cao có thể làm tổn thương hệ thống lọc của thận, khiến thận giảm khả năng loại bỏ chất thải và dịch dư thừa. Lượng dịch tích tụ lại tiếp tục làm huyết áp tăng cao, tạo thành một vòng xoắn bất lợi.

Bác sĩ Ring cho biết duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh, với mục tiêu dưới 130/80 mmHg, hoặc lý tưởng hơn là khoảng 120/80 mmHg, là một trong những yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng thận.

Giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn ở người khỏe mạnh

Theo các chuyên gia, ở người khỏe mạnh, chế độ ăn giàu kali có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn trong tương lai.

Chuyên gia Hernandez đã dẫn chứng một nghiên cứu quan sát theo dõi hơn 300.000 người không mắc bệnh thận mạn; trong đó, những người tiêu thụ nhiều kali nhất có nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn khoảng 20% so với nhóm tiêu thụ ít kali.

Tuy nhiên, người đã mắc bệnh thận mạn không nên tự ý tăng hoặc giảm lượng kali trong chế độ ăn mà cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

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Giảm nguy cơ sỏi thận

Ăn nhiều trái cây và rau củ giàu kali có thể góp phần giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cho thấy bổ sung kali citrat (một dạng muối của kali và axit citric) theo chỉ định có thể làm tăng nồng độ citrat trong nước tiểu. Citrat giúp ức chế sự hình thành các tinh thể canxi oxalat và canxi phosphat - hai thành phần phổ biến của sỏi thận.

Các chuyên gia cũng khuyến khích duy trì chế độ ăn đa dạng với nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật để bổ sung kali cùng nhiều dưỡng chất khác, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch và hệ vi sinh đường ruột.

Tóm lại, ở người khỏe mạnh, chế độ ăn giàu kali có thể góp phần duy trì huyết áp khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn và hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận. Tuy nhiên, với người đã được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn, nhu cầu kali có thể khác. Vì vậy, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi lượng kali trong chế độ ăn.