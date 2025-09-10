Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ngứa mắt dai dẳng, cụ bà phát hiện rận mi

Liên Châu
Liên Châu
10/09/2025 15:05 GMT+7

Suốt 3 năm bị ngứa mi mắt dai dẳng, đi khám nhiều nơi không khỏi, bệnh nhân 68 tuổi ở Hà Nội bất ngờ được phát hiện bị rận mi, một loại rận thường trú ngụ tại các vùng lông, tóc trên cơ thể.

Rận mi sống ở vùng lông, tóc trên cơ thể

Mới đây, bệnh nhân là bà B.T.M, 68 tuổi, trú tại Hà Nội đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư khám sau thời gian dài bị ngứa mi mắt dai dẳng. 

Bệnh nhân cho biết, thường xuyên bị cộm mắt, nhiều dử mắt. Cơn ngứa mắt tăng về đêm khiến bà mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Trước khi đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, dù đã đi khám nhiều nơi, được kê đơn thuốc nhưng triệu chứng vẫn không thuyên giảm.

Ngứa mắt dai dẳng, cụ bà phát hiện rận mi- Ảnh 1.

Hình ảnh rận mi ở bệnh nhân 68 tuổi được tìm thấy dưới kính hiển vi

ẢNH: THANH ĐẶNG

Khám cho bệnh nhân này, bác sĩ chuyên khoa mắt Nguyễn Thị Lanh (Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư) ghi nhận bà M. bị viêm bờ mi hai bên, đục thủy tinh thể cả hai mắt và có mộng mắt phải. 

Bệnh nhân được chẩn đoán: viêm bờ mi mạn tính, một bệnh lý khá phổ biến, dễ tái phát nếu không điều trị triệt để.

Để tìm căn nguyên, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm ký sinh trùng sán dây chó, giun lươn (gia đình bệnh nhân có nuôi chó, mèo). Đồng thời, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm ở vùng mi mắt để làm soi tươi dưới kính hiển vi. Kết quả xét nghiệm bệnh nhân không nhiễm giun sán.

Tuy nhiên, bác sĩ bất ngờ phát hiện bệnh nhân bị rận mi, là ký sinh trùng rất nhỏ (khoảng 1 - 2 mm), thường sống ký sinh tại gốc lông mi. Loài rận này khó phát hiện bằng mắt thường, chỉ thấy rõ khi số lượng nhiều hoặc soi dưới thiết bị sinh hiển vi. Ngoài mắt, rận mi còn có thể xuất hiện ở những vùng lông khác trên cơ thể như tóc, lông mu, mày.

Sau khi sàng lọc, bệnh nhân không có biểu hiện rận mu.

Với căn nguyên được phát hiện, bệnh nhân đã được hướng dẫn vệ sinh bờ mi, sử dụng gạc lau mi chuyên dụng, bôi thuốc mỡ mắt giảm kích ứng và uống thuốc điều trị ký sinh trùng. Đồng thời, vệ sinh toàn bộ môi trường sống như giường, chiếu, chăn, ga, gối, đệm..., nơi trứng rận có thể tồn tại và gây tái nhiễm. Bệnh nhân được hẹn tái khám để kiểm tra hiệu quả điều trị và theo dõi nguy cơ tái phát.

Theo bác sĩ Lanh, rận mi chủ yếu lây qua tiếp xúc gần gũi giữa người với người, hoặc lây khi dùng chung đồ cá nhân như khăn mặt, quần áo, ga trải giường...

Bác sĩ cũng lưu ý, những người có biểu hiện ngứa mắt kéo dài, tăng tiết dử, cộm, đỏ mi, viêm tái đi tái lại hoặc có tiền sử tiếp xúc với chó mèo, vật nuôi cần chủ động đi khám để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Cần đặc biệt lưu ý giữ vệ sinh tay sạch sẽ trước khi chạm vào vùng mắt, không dùng chung đồ cá nhân với người khác, vệ sinh kỹ chăn màn và môi trường sống. Dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng tình trạng viêm kéo dài sẽ gây suy giảm chất lượng sống, có nguy cơ tổn thương mi mắt và ảnh hưởng đến thị lực.

rận mi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hà nội
