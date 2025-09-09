Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sỏi bám đầy ống thông JJ sau 2 năm quên trong niệu quản

Nam Sơn
Nam Sơn
09/09/2025 08:17 GMT+7

Một bệnh nhân nam 64 tuổi (ở Hà Nội) mới đây nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) trong tình trạng sỏi bám quanh ống sonde JJ (còn gọi là ống thông JJ, ống thông niệu quản đôi chữ J - một loại ống thông mềm, hình cong ở hai đầu giống chữ J) từ bể thận xuống niệu quản để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài.

2 năm trước, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang, đã mổ cắt bàng quang toàn bộ và được đưa 2 đường niệu quản qua da. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt sonde JJ từ bể thận xuống niệu quản để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài, trong thời gian chờ niệu quản hồi phục tổn thương. Sonde JJ cần được rút ra trong vòng 3 tháng nhưng bệnh nhân không đi tái khám để rút vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần. Khoảng 2 tuần trước nhập viện, bệnh nhân bị sốt, đồng thời phát hiện một mảnh sonde JJ bị mục gãy, đào thải ra ngoài túi hậu môn nhân tạo hứng nước tiểu.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Sonde JJ trong cơ thể bệnh nhân hơn 2 năm, khiến sỏi thận bám vòng quanh

ẢNH: THANH ĐẶNG

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, kết quả chụp CT cho thấy sỏi bám vòng quanh sonde JJ chiếm gần như hết diện tích đài bể thận hai bên. Thận phải có viên sỏi lớn 34 x 29 mm, thận trái có sỏi 20 x 13 mm kèm nhiều viên nhỏ rải rác. Sỏi ở trên thận gây ứ nước thận độ 3. Đáng lo ngại, chỉ số ka li trong máu của bệnh nhân này lên đến 6.9 mmol/L (bình thường ka li máu từ 3.5 - 5.0 mmol/L), có nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào. "Vì vậy, bệnh nhân được đưa đi lọc máu cấp cứu ngay lập tức", bác sĩ Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại tổng hợp, tiết niệu và nam học, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết.

Sau quá trình lọc máu đưa chỉ số ka li trở về bình thường, bệnh nhân được dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn. Sau đó, bệnh nhân được nội soi tán sỏi qua da hai bên thận. Nội soi tán sỏi thận qua da giúp loại bỏ sỏi hiệu quả, ít xâm lấn, nhờ đó bệnh nhân phục hồi rất tốt, không phải lọc máu lại, chức năng thận cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ Trần Duy Hiến khuyến cáo, người bệnh sau can thiệp tán sỏi tiết niệu, niệu quản, thận thường được đặt sonde JJ tạm thời. Việc rút sonde JJ đúng hẹn là rất cần thiết. Người bệnh cần thiết phải tuân thủ lịch hẹn của bác sĩ để rút sonde. Trong trường hợp sau đặt sonde có bất thường hoặc người bệnh chưa rút sonde đúng hẹn thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế, tránh để sonde quá lâu. 

Tin liên quan

Nguyên nhân gây ra sỏi thận và cách điều trị

Nguyên nhân gây ra sỏi thận và cách điều trị

Sỏi thận là một trong những bệnh lý đường tiết niệu phổ biến, gây ra không ít đau đớn và phiền toái cho người bệnh.

Khám phá thêm chủ đề

sỏi Bàng quang Niệu quản sỏi thận Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận