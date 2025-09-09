Sỏi bám đầy ống thông JJ sau 2 năm quên trong niệu quản

2 năm trước, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang, đã mổ cắt bàng quang toàn bộ và được đưa 2 đường niệu quản qua da. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt sonde JJ từ bể thận xuống niệu quản để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài, trong thời gian chờ niệu quản hồi phục tổn thương. Sonde JJ cần được rút ra trong vòng 3 tháng nhưng bệnh nhân không đi tái khám để rút vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần. Khoảng 2 tuần trước nhập viện, bệnh nhân bị sốt, đồng thời phát hiện một mảnh sonde JJ bị mục gãy, đào thải ra ngoài túi hậu môn nhân tạo hứng nước tiểu.

Sonde JJ trong cơ thể bệnh nhân hơn 2 năm, khiến sỏi thận bám vòng quanh ẢNH: THANH ĐẶNG

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, kết quả chụp CT cho thấy sỏi bám vòng quanh sonde JJ chiếm gần như hết diện tích đài bể thận hai bên. Thận phải có viên sỏi lớn 34 x 29 mm, thận trái có sỏi 20 x 13 mm kèm nhiều viên nhỏ rải rác. Sỏi ở trên thận gây ứ nước thận độ 3. Đáng lo ngại, chỉ số ka li trong máu của bệnh nhân này lên đến 6.9 mmol/L (bình thường ka li máu từ 3.5 - 5.0 mmol/L), có nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào. "Vì vậy, bệnh nhân được đưa đi lọc máu cấp cứu ngay lập tức", bác sĩ Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại tổng hợp, tiết niệu và nam học, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết.

Sau quá trình lọc máu đưa chỉ số ka li trở về bình thường, bệnh nhân được dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn. Sau đó, bệnh nhân được nội soi tán sỏi qua da hai bên thận. Nội soi tán sỏi thận qua da giúp loại bỏ sỏi hiệu quả, ít xâm lấn, nhờ đó bệnh nhân phục hồi rất tốt, không phải lọc máu lại, chức năng thận cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ Trần Duy Hiến khuyến cáo, người bệnh sau can thiệp tán sỏi tiết niệu, niệu quản, thận thường được đặt sonde JJ tạm thời. Việc rút sonde JJ đúng hẹn là rất cần thiết. Người bệnh cần thiết phải tuân thủ lịch hẹn của bác sĩ để rút sonde. Trong trường hợp sau đặt sonde có bất thường hoặc người bệnh chưa rút sonde đúng hẹn thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế, tránh để sonde quá lâu.