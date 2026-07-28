Ngừng tạm nhập, tái xuất hàng quần áo, đồ điện tử, xe máy... đã qua sử dụng

Cụ thể, Thông tư quy định Danh mục phế liệu và Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, áp dụng đến hết ngày 31.12.2029.

Theo danh mục tại Phụ lục II, nhóm hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn, gồm nhiều sản phẩm bằng nhựa; vali, túi xách; quần áo, phụ kiện bằng da hoặc da lông; đồ dùng nhà bếp, bàn ăn; sản phẩm bằng gỗ; đồ gốm, sứ, thủy tinh; thiết bị vệ sinh; đồ gia dụng bằng kim loại; dao, kéo và bộ đồ ăn.

Đối với ngành dệt may, danh mục bao gồm nhiều loại vải từ tơ tằm, len, bông, xơ tổng hợp, xơ tái tạo; thảm; vải dệt kim; hàng may mặc; chăn, ga, gối, khăn, rèm, đồ trang trí nội thất và quần áo đã qua sử dụng. Toàn bộ nhóm giày dép (Chương 64 theo mã HS) cũng thuộc diện tạm ngừng.

Ngoài ra, nhiều mặt hàng điện, điện tử và điện gia dụng cũng nằm trong danh mục như một số loại máy điều hòa, bình đun nước nóng, thiết bị làm nóng thực phẩm, máy lọc dùng trong gia đình, cân sức khỏe, bàn là, máy khâu, thiết bị điện gia dụng có động cơ, máy cạo râu, tông đơ, dụng cụ nhiệt điện, tai nghe cùng một số thiết bị âm thanh, hình ảnh.

Nhiều mặt hàng đã qua sử dụng bị tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu từ ngày 5.9 tới ẢNH: NG.NGA

Bên cạnh đó, thông tư cũng cho tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu đối với mô tô, xe gắn máy; xe đạp không lắp động cơ (trừ xe đạp đua mã HS 8712.00.10); một số phụ tùng xe; đồng hồ; ghế, đồ nội thất, đệm; thiết bị chiếu sáng; đồ chơi, thiết bị trò chơi điện tử; đồ dùng lễ hội; bật lửa, tẩu thuốc, lược và phích chân không.

Bộ Công thương lưu ý, việc xác định hàng hóa thuộc diện điều chỉnh phải căn cứ theo mã HS. Trường hợp phụ lục chỉ quy định mã HS ở cấp 2 số, toàn bộ các mã 8 số thuộc chương đó đều áp dụng; tương tự đối với mã 4 số và 6 số. Chỉ khi danh mục quy định đến mã HS 8 số thì mới áp dụng cho đúng mã hàng cụ thể.

Theo Bộ Công thương, quy định mới tại Thông tư số 41 không cấm nhập khẩu các mặt hàng đã qua sử dụng nói chung mà chỉ áp dụng đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất và chuyển khẩu các mã hàng nằm trong danh mục. Đồng thời, hàng hóa chuyển khẩu được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không đi qua cửa khẩu Việt Nam, không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Việc ban hành danh mục này nhằm tăng cường quản lý hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, ngăn ngừa nguy cơ Việt Nam trở thành điểm trung chuyển phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng kém chất lượng, tiềm ẩn rủi ro ô nhiễm môi trường, gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp.

Thực tế, việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng không phải là quy định mới. Điểm mới của Thông tư 41/2026 là cập nhật cơ sở pháp lý, chuẩn hóa danh mục theo mã HS và bổ sung, chi tiết hóa nhiều nhóm hàng để tăng hiệu quả quản lý.

Thông tư 41 cũng quy định chuyển tiếp đối với các lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập hoặc chuyển khẩu trước ngày văn bản có hiệu lực, cho phép tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm làm thủ tục. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5.9.2026 đến hết ngày 31.12.2029.