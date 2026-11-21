Tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI chiều 21.11, báo chí đặt câu hỏi khi cho ý kiến về dự án luật Bảo hiểm xã hội, một số đại biểu kiến nghị xem xét, điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ từ đủ 65 tuổi.

Trong trường hợp quy định này chưa được thông qua, Quốc hội có định hướng và lộ trình cụ thể ra sao để từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

Đại biểu Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Theo ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định về trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi. Theo đó, giảm độ tuổi người hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi.

"Trợ cấp xã hội nhằm hỗ trợ một phần cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng, bảo đảm an sinh xã hội cho tuổi già và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay", ông Khảm cho hay.

Do đó, luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Về việc khi nào người từ 70 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, ông Khảm cho hay, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước từng thời kỳ, khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như đề xuất của các đại biểu.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi mới được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hưởng từ đủ 70 tuổi.

Thảo luận tại kỳ họp thứ 2, một số đại biểu Quốc hội đã phản ánh tâm tư nguyện vọng của rất nhiều cử tri về việc mong muốn được hạ độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Cử tri cho rằng, trong điều kiện tuổi thọ bình quân của người dân ngày càng tăng nhưng không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt, việc duy trì ngưỡng tuổi 75 mới được tiếp cận chính sách này là "tương đối muộn".

Từ đó, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét, điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, còn đối với trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ từ đủ 65 tuổi.

Phương án hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi cũng đã được nêu ra tại cuộc họp với lãnh đạo Chính phủ vừa qua. Theo tính toán, nếu được thực hiện, kinh phí dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỉ đồng mỗi năm.

Cuối tháng 8, Chính phủ đã quyết định tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng cho người từ 75 tuổi trở lên.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng ở độ tuổi thấp hơn, từ đủ 70 đến dưới 75.

Để hưởng chế độ, người từ đủ 75 tuổi hoặc giám hộ có tờ khai đề nghị theo mẫu gửi trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa. Trong 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ, chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú xác thực thông tin liên quan của người đề nghị với cơ sở dữ liệu, thẩm định rồi quyết định trợ cấp hưu trí xã hội.