Đề xuất mới về lộ trình giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xuống 70

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án, trong đó, giao Chính phủ quyết định giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Luật hiện hành quy định một trong những điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là phải đủ 75 tuổi trở lên; riêng trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo thì có thể giảm xuống từ đủ 70 tuổi.

Bộ Nội vụ dẫn thống kê cho thấy, sau khi áp dụng ngưỡng tuổi nêu trên, số lượng được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500.000 người. Điều này góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.

Song, con số này còn cách xa mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra là khoảng 60% vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu, cơ quan soạn thảo đề xuất 2 phương án.

Một là giao Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi (phù hợp với điều kiện của ngân sách từng thời kỳ); đồng thời trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi xuống dưới 70 tuổi khi đủ điều kiện.

Hai là giữ như quy định hiện hành, nếu chưa thể bố trí ngay ngân sách để thực hiện chính sách trên.

Sửa quy định về hỗ trợ tiền đóng BHXH bắt buộc

Một nội dung khác được Bộ Nội vụ đề cập là một số trường hợp thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng phải tự đóng cả 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất (không có phần đóng của người sử dụng lao động). Chẳng hạn như người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tham gia theo quy định…

Về bản chất, các đối tượng này thuộc diện bắt buộc nhưng nghĩa vụ đóng tương tự như nhóm tham gia BHXH tự nguyện, do đó, tạo ra tâm lý so sánh vì tham gia tự nguyện thì được ngân sách hỗ trợ còn bắt buộc thì không. Nhất là nhóm chủ hộ kinh doanh trước đây thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện thì được hỗ trợ, đến nay thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thì không còn nữa.

Để giải quyết bài toán, cơ quan soạn thảo đề xuất Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH bắt buộc đối với những đối tượng tự đóng nêu trên.

Cùng với đó, khuyến khích các địa phương tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho những người này.