Trợ cấp hưu trí sẽ do cơ quan nào quản lý trong thời gian tới?

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHXH, trong đó có nội dung liên quan đến trợ cấp hưu trí.

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Bộ Nội vụ, luật BHXH 2024 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về BHXH của Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ); Bộ Tài chính, UBND các cấp; BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan đến quản lý nhà nước về BHXH có sự thay đổi. BHXH Việt Nam không còn là cơ quan thuộc Chính phủ mà là đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.

Do vậy, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH; việc phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHXH không phù hợp với vị trí pháp lý hiện tại của cơ quan BHXH.

Dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành liên quan đến BHXH của các bộ, ngành sau khi sắp xếp.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội. Bộ Y tế sẽ là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội.

Dự thảo cũng bỏ các quy định về trách nhiệm về quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội của Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ) như: xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về trợ cấp hưu trí xã hội.

Để phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hiện nay, nhằm tăng cường tính hiệu quả trong quản lý nhà nước về BHXH ở địa phương, Bộ Nội vụ đề xuất tăng cường sự tham gia của HĐND để quyết định những nội dung quan trọng trên địa bàn cấp xã.

Theo đó, UBND cùng cấp (trước đây chỉ quy định đối với cấp tỉnh) chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện và chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc trong phạm vi địa phương.

Theo dự thảo tờ trình, mục đích ban hành dự án luật nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định về vị trí, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan BHXH; quy định trách nhiệm, quyền hạn của MTTQ Việt Nam và công đoàn; về quản lý nhà nước về BHXH của các bộ, ngành, địa phương sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Việc này nhằm bảo đảm thống nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện và phù hợp với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã.

Dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (tháng 4.2026).

Từ ngày 1.7.2025, luật BHXH 2024 có hiệu lực thi hành. Theo đó, chế độ trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng cho những người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng. Chính sách nhằm giúp người cao tuổi có điều kiện sống tốt hơn trong bối cảnh già hóa dân số. Mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng.



