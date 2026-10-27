Người bà 73 tuổi đẩy xe vé số nuôi cháu bại não suốt hơn 30 năm: 'Sao tôi nỡ bỏ...'





Tuổi già vẫn bươn chải, chỉ mong con không thiếu bữa ăn

Trong căn phòng trọ nhỏ ở P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, tiếng hát của bà Nguyễn Phúc Thảo vẫn vang lên giữa lúc bà tất bật chuẩn bị bữa cơm. Ít ai biết rằng, phía sau những câu hát lạc quan ấy là nỗi nhọc nhằn của hai vợ chồng đã lớn tuổi, nhiều năm gồng gánh chăm lo cho người con trai không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Từ ngày con trai duy nhất bị đột quỵ, tai biến, cuộc sống của vợ chồng bà Thảo và ông Châu Văn Sự gần như chỉ xoay quanh chuyện mưu sinh và chăm sóc con. Tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng cả hai vẫn cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng để duy trì cuộc sống gia đình.

"Con mình sao mình bỏ được. Mình nuôi nó được ngày nào biết ngày đó chứ. Bây giờ nó như thế này thì cũng phải chấp nhận. Cha mẹ nào đâu có bỏ con được. Dù thế nào mình cũng phải nuôi nấng nó", ông Sự nghẹn ngào nói.

Máu mủ sao đành bỏ “Máu mủ sao đành bỏ” là tuyến bài kể về những câu chuyện gia đình xúc động, nơi tình thân trở thành điểm tựa để con người cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Đó là những người cha, người mẹ, ông bà, anh chị em lặng lẽ chăm sóc người thân giữa bệnh tật, tai ương và những biến cố không ngờ của cuộc sống. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, mỗi người mang một nỗi nhọc nhằn riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu thương và sự gắn bó, không đành bỏ lại người thân trong lúc khó khăn nhất.

Ông Sự luôn dành thời gian chăm sóc con trai kể từ khi con bị tai biến ẢNH: CÔNG KHỞI

Với người cha này, dù con đã trưởng thành, khi không thể tự lo cho bản thân, con vẫn cần có cha mẹ bên cạnh. Bởi vậy, dù cuộc sống khó khăn đến đâu, ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ mặc con.

Hằng ngày, bà Thảo ra ngoài làm việc từ khoảng 5 giờ sáng đến chiều mới trở về. Trong khi đó, ông Sự ở nhà chăm sóc con, tranh thủ nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập. Mọi sinh hoạt đều phải tính toán sao cho vừa có tiền trang trải tiền trọ, cơm nước, vừa có người ở nhà trông nom con trai.

"Vì con, vì gia đình nên mình phải bươn chải để lo kiếm sống hằng ngày. Vợ đi làm tới tháng mới lãnh lương nên mình cũng phải lo, đâu có để con cái thiếu ăn thiếu uống được", ông Sự chia sẻ.

Còn bà Thảo, dù thương con nhưng không có nhiều thời gian gần gũi. Bà kể, mỗi ngày đi làm từ sáng sớm đến chiều tối, chỉ có chủ nhật cả nhà mới có dịp ngồi ăn cơm cùng nhau lâu hơn một chút. "Giờ mình có sức khỏe tới đâu thì hay tới đó, mình còn làm để giúp, để cứu con mình thôi", bà Thảo bộc bạch.

Bà Thảo cho hay, do phải đi làm từ sáng sớm nên thời gian dành cho con cũng dần ít đi ẢNH: CÔNG KHỞI

Trong căn phòng trọ, cuộc sống của gia đình cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Người cha chăm con, nhặt ve chai; người mẹ tất bật đi làm, lo từng bữa ăn. Điều khiến hai vợ chồng trăn trở không chỉ là chuyện mưu sinh lúc tuổi già, mà còn là sức khỏe của con trai và những tháng ngày phía trước.

Không có điều kiện dư dả, cũng chẳng dám nghĩ đến những mong ước xa xôi, họ chỉ hy vọng còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, để con có cơm ăn mỗi ngày và không phải đối diện với bệnh tật một mình.

Ông Sự nhặt ve chai để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và lo cho gia đình ẢNH: CÔNG KHỞI

Hơn 30 năm đẩy xe vé số, người bà chỉ mong còn sức lo cho cháu

Cũng tại P.Bình Hưng Hòa, một người bà 73 tuổi vẫn ngày ngày đẩy chiếc xe đưa người cháu bị bại não đi bán vé số. Hơn 30 năm chăm sóc cháu, cuộc sống của bà gắn liền với những chuyến đi mưu sinh, những bữa cơm đạm bạc và nỗi lo không biết mai này ai sẽ thay mình chăm sóc cháu.

Mỗi buổi sáng, hai bà cháu lại cùng nhau ra đường. Bà đẩy xe, mang theo những tờ vé số, bán được đến đâu hay đến đó. Khi hết vé, bà lại đưa cháu trở về.

"Sáng bán vé số thì hai bà cháu đẩy xe đi. Bán chừng nào hết thì hai bà cháu về", bà kể.

Ở tuổi mà nhiều người đã được nghỉ ngơi, bà vẫn phải bươn chải để có tiền trang trải cuộc sống. Với bà, một ngày nghỉ bán đồng nghĩa với việc thiếu đi khoản tiền dành cho thức ăn, thuốc thang của cháu.

"Nếu như tôi nghỉ bán thì cháu cũng không có cái ăn. Cơm gạo thì có, nhưng tiền mua đồ ăn cho nó thì không có. Thuốc thang cũng không có", bà tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Huyền đã cưu mang người cháu nội bại não bẩm sinh suốt hơn 30 năm qua ẢNH: CÔNG KHỞI

Cuộc sống của hai bà cháu phần lớn dựa vào số tiền bán vé số ít ỏi và sự giúp đỡ của những người xung quanh. Có khi được cho gạo, khi được mớ rau hay chút thức ăn, bà đều vui vẻ nhận lấy để dành cho những bữa cơm.

"Gạo thì không phải lo, bà con giúp đỡ, người ta cho. Rau, đồ ăn này kia người ta cũng cho. Người ta cho được cái gì thì ăn cái đó", bà nói.

Ngoài sự san sẻ của bà con, chính quyền địa phương và khu phố cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ gạo cùng các phần quà, giúp hai bà cháu phần nào vơi bớt khó khăn.

Bà Trương Thị Anh Huệ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 32, P.Bình Hưng Hòa, cho biết hoàn cảnh của hai bà cháu khiến nhiều người trong khu phố thương cảm. Suốt những năm qua, bà chứng kiến người bà tảo tần, không quản ngại khó nhọc để chăm sóc cháu.

"Nói chung đây là tấm lòng của bà, bà không bỏ cháu được nên bà đùm bọc tới giờ. Mỗi khi đi bán vé số, ai cho rau củ hay thứ gì thì bà đều nhận. Kể cả cơm khô, bà cũng đem về phơi để bán, rồi chai nhựa, ve chai bà cũng lượm hết", bà Huệ chia sẻ.

Theo bà Huệ, người cháu bị bại não bẩm sinh, cần được chăm sóc lâu dài. Trong khi đó, người bà tuổi ngày càng cao, sức khỏe và điều kiện kinh tế đều hạn chế. Bởi vậy, khu phố luôn cố gắng vận động, hỗ trợ gia đình trong khả năng có thể.

Bà Huệ cũng cho biết người bà hiện chưa có bảo hiểm y tế. Những người quan tâm đến hoàn cảnh này mong bà sớm được hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng khi đau ốm, có thêm điều kiện tiếp tục chăm lo cho cháu.

Với bà Huyền, con cháu là máu mủ, là một phần của gia đình, chừng nào bà còn sống, chừng đó cháu vẫn còn một người để nương tựa ẢNH: CÔNG KHỞI

Hơn 30 năm trôi qua, người cháu vẫn cần có bà bên cạnh trong từng sinh hoạt thường ngày. Dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn, bà vẫn không nỡ rời xa cháu, bởi với bà, đó là máu mủ ruột rà, là người thân cần được chở che.

Một người cha tuổi già vẫn nhặt ve chai để nuôi con trai sau cơn tai biến. Một người bà hơn 70 tuổi đẩy xe vé số, đưa cháu bại não đi cùng mình qua từng con phố.

Hai gia đình, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một lựa chọn: dẫu nghèo khó, bệnh tật đeo đẳng vẫn không bỏ lại người thân.

Điều họ mong mỏi chẳng phải gì lớn lao, chỉ là còn sức khỏe để làm việc, có đủ tiền lo bữa cơm, thuốc thang và tiếp tục được ở bên người mình thương.

Giữa những căn phòng trọ nhỏ, tình thân không được đo bằng những lời hứa, mà hiện hữu qua từng việc làm giản dị, bền bỉ suốt tháng năm. Đó là người cha tranh thủ nhặt ve chai rồi trở về chăm con, người mẹ đi làm từ khi trời chưa sáng và người bà tuổi cao vẫn gắng sức đẩy cháu đi bán từng tờ vé số.

Bởi với họ, khi người thân rơi vào cảnh yếu đau, bất hạnh, dù có phải nhận hết phần nhọc nhằn về mình cũng không đành buông tay.

Máu mủ, sao đành bỏ!