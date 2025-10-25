Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người bạn sẵn sàng gửi ông Trump 130 triệu USD trả lương quân đội là ai?
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
25/10/2025 17:41 GMT+7

Tổng thống Donald Trump thông báo một nhà tài trợ ẩn danh đã quyên góp cho chính phủ liên bang 130 triệu USD để bù đắp khoản thiếu hụt lương cho quân đội Mỹ trong bối cảnh chính phủ đóng cửa.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các, ông Trump nói “một người bạn” của mình đã làm điều này nhưng người đó không muốn được nêu tên.

“Hôm nọ, ông ấy đã gọi cho chúng tôi và nói, ‘Tôi muốn đóng góp bất kỳ khoản thiếu hụt nào mà các ông gặp phải do việc đóng cửa [chính phủ]. Cá nhân tôi muốn đóng góp bất kỳ khoản thiếu hụt nào mà các ông gặp phải với quân đội, bởi vì tôi yêu quân đội và tôi yêu nước Mỹ, và bất kỳ khoản thiếu hụt nào, nếu có, tôi sẽ đóng góp’”.

“Và thực tế là ông ấy không thực sự muốn được công nhận, nhưng ông ấy đã trao cho chúng tôi một tấm séc trị giá 130 triệu USD, và số tiền đó sẽ được chuyển cho quân đội”, ông chia sẻ thêm.

Người bạn sẵn sàng gửi ông Trump 130 triệu USD trả lương quân đội là ai?- Ảnh 1.

Một biển hiệu thông báo Điện Capitol không phục vụ khách tham quan, sau nhiều tuần chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa tại Washington, D.C. (Mỹ), ngày 20.10.2025

ẢNH: REUTERS

Sau những bình luận của ông Trump, nhiều người đã thắc mắc danh tính của nhà tài trợ bí ẩn này.

Ai đã quyên góp?

Nhiều người cho rằng đó có thể là tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Với giá trị tài sản ròng gần 500 tỉ USD, tính đến cuối năm 2025, động thái này sẽ khiến ông chủ Tesla mất chưa đến 1% tổng thu nhập.

Mặc dù ông Musk là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, nhiều người cũng nghĩ rằng ông Jared Isaacman, CEO của hãng công nghệ Shift4, có thể là nhà tài trợ bí ẩn trên.

Với giá trị tài sản ròng 1,3 tỉ USD, khoản tài trợ 130 triệu hoàn toàn nằm trong khả năng của ông Isaacman.

Cũng có người cũng đưa ra giả thuyết rằng đó có thể là chính Tổng thống Trump. Nhà báo độc lập Nick Sortor, người đã chia sẻ tin tức về nhà tài trợ, bình luận: “Tôi sẽ không ngạc nhiên! Ông Trump có tiền lệ làm những việc như thế này mà không công khai nhắc đến”.

Tuy vậy, vì ông Trump đã gọi nhà tài trợ là bạn của mình, nên khó có khả năng tổng thống đang ám chỉ chính ông.

Mặc cho nhiều đồn đoán, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về người đã quyên góp 130 triệu USD cho quân đội Mỹ.

