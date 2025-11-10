Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Người bán trái cây ở Phú Quốc giúp du khách Hàn tìm mẹ, kiên quyết từ chối 500 USD

Dương Lan
Dương Lan
10/11/2025 14:12 GMT+7

Người bán trái cây ở Phú Quốc giúp du khách Hàn Quốc tìm lại mẹ bị lạc hơn 2 giờ, kiên quyết không nhận 500 USD cảm ơn. Câu chuyện lan tỏa mạnh trên mạng xã hội Việt Nam lẫn báo Hàn Quốc.

"Gia đình người Hàn Quốc đi du lịch ở Phú Quốc. Cụ bà lớn tuổi nhất bị mất trí nhớ tạm thời, đi lạc hơn 2 tiếng khiến gia đình hoang mang. Các con của bà khóc rất nhiều vì bà lớn tuổi khi nhớ khi quên. Mình đã hỗ trợ tìm được bà, mình rất vui khi giúp được gia đình", dòng trạng thái được anh Trần Hoàng Phương (38 tuổi, ở phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, An Giang) chia sẻ. Câu chuyện người Việt giúp du khách Hàn tìm mẹ thu hút hàng triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

Người đàn ông ở Phú Quốc giúp du khách Hàn tìm mẹ bị lạc, kiên quyết từ chối 500 USD - Ảnh 1.

Anh Phương giúp du khách Hàn tìm lại mẹ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phương cho biết, sự việc diễn ra khoảng 19 giờ cách đây ít ngày. Thời điểm đó, khi anh đang ở cửa hàng trái cây thì 2 du khách Hàn Quốc đến báo mẹ của họ bị lạc, nhờ anh trích xuất camera để tìm kiếm. Bà khoảng 70 tuổi, không còn được minh mẫn nên các con rất lo lắng. Sau khoảng 15 phút kiểm tra camera, anh phát hiện bà từng đi ngang qua cửa hàng của mình.

Clip người bán trái cây giúp du khách Hàn tìm lại mẹ

Thấy các con của bà vẫn đi bộ tìm mẹ giữa đường, anh lo lắng vì họ không rành khu vực này, lại không biết tiếng Việt. Anh liền nhờ vợ trông cửa hàng, lấy xe máy chở con trai bà đi tìm, vừa đi vừa hỏi thăm người dân dọc đường nhưng sau một tiếng tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Anh đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người xung quanh tìm giúp. Không lâu sau, có người báo thấy cụ bà chống gậy đi về hướng Suối Mây. Anh lập tức chạy xe theo và may mắn gặp được bà đang đi bộ dọc đường, sau đó cùng con trai của bà đưa bà về.

Người đàn ông ở Phú Quốc giúp du khách Hàn tìm mẹ bị lạc, kiên quyết từ chối 500 USD - Ảnh 2.

Anh Phương vui mừng vì giúp du khách Hàn tìm lại mẹ

ẢNH: NVCC

"Con trai của bà có gửi cho tôi khoảng 500 USD để cảm ơn nhưng tôi nhất quyết không nhận. Thấy họ hốt hoảng, lo lắng nên tôi muốn giúp đỡ, không nghĩ đến chuyện tiền bạc. Không chỉ là người nước ngoài, nếu người Việt trong hoàn cảnh đó tôi cũng sẵn lòng giúp trong khả năng", anh Phương chia sẻ.

Anh Phương rất vui mừng khi chứng kiến khoảnh khắc gia đình đoàn tụ. Anh cũng đăng lên các hội nhóm, mạng xã hội để thông báo, cảm ơn mọi người.

Anh Phương quê ở Cần Thơ làm công việc cung cấp trái cây cho các nhà hàng, khách sạn ở Phú Quốc 10 năm nay. Vợ chồng anh có 2 con, luôn cố gắng nuôi dạy các con thành người tử tế, biết quan tâm đến người khác.

Người đàn ông ở Phú Quốc giúp du khách Hàn tìm mẹ bị lạc, kiên quyết từ chối 500 USD - Ảnh 3.

Sự việc được hãng thông tấn Yonhap đưa tin

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện về hành động đẹp của người bán trái cây ở Phú Quốc được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin với dòng chia sẻ: "Trái tim ấm áp của người Việt khiến gia đình Hàn Quốc phải bật khóc". Ngoài ra, nhiều tờ báo và đài truyền hình của Hàn Quốc cũng nhắc đến sự việc này.

Tin liên quan

Cô gái Hàn Quốc quay clip về người miền Tây thu hút triệu view

Cô gái Hàn Quốc quay clip về người miền Tây thu hút triệu view

Clip về người miền Tây hào sảng của cô gái Hàn Quốc Young-ju thu hút gần 7 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi thấy Young-ju nói được tiếng Việt và gợi ý "lấy chồng VN luôn đi".

Ông bầu Hàn Quốc hết mình vì boxing Việt Nam và tình yêu mới... đầy bất ngờ

'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt: 'Đất lành' của người Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

du khách Hàn tìm mẹ du khách Hàn tìm mẹ bị lạc ở Phú Quốc tìm mẹ bị lạc người bán trái cây phú quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận