Người bệnh bảo hiểm y tế có được khám lại trước ngày hẹn?

Theo quy định tại Thông tư số 26/2025/TT-BYT (Thông tư 26/2025) của Bộ Y tế về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, số ngày sử dụng của mỗi thuốc trong đơn thuốc thông thường tối đa không quá 30 ngày.

Người kê đơn căn cứ tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được phản ánh của một số người bệnh bảo hiểm y tế cho biết việc lịch hẹn khám lại có thể trùng và ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ) khiến người bệnh có thể thiếu thuốc.

Trả lời về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tại các bệnh viện không tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ, thì người bệnh được khám lại trước hẹn.

Người bệnh bảo hiểm y tế được khám lại trước hẹn trong tình huống cần thiết, tránh không bị gián đoạn thuốc điều trị ẢNH: LIÊN CHÂU

Đề cập đến trường hợp cụ thể là một bệnh nhân 75 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện 700 giường (Bệnh viện đa khoa Nam Định), theo đơn kê, sẽ hết thuốc vào thứ bảy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, nếu bệnh nhân có thẻ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu hoặc có giấy hẹn khám lại nhưng bệnh viện không tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ thì gia đình có thể đưa người bệnh đến khám bệnh trước hẹn (vào ngày thứ năm hoặc thứ sáu) để được khám và cấp thuốc theo đúng quy định, bảo đảm không gián đoạn điều trị bệnh.

Theo quy định của Bộ Y tế (tại Thông tư 01/2025/TT-BYT hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế), người bệnh có trách nhiệm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đúng thời gian ghi trên phiếu hẹn khám lại.

Trường hợp người bệnh không thể đến đúng thời gian hẹn thì cần liên hệ với bác sĩ điều trị hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để đặt lịch hẹn khác phù hợp.

Thông tin thêm về kê đơn thuốc ngoại trú, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) lưu ý, bệnh viện bảo đảm người bệnh chỉ có một đơn thuốc, tính an toàn (không bị trùng lặp, tương tác thuốc) và hiệu quả, hợp lý của đơn thuốc.

Người kê đơn cần ghi rõ số lượng sử dụng mỗi lần và số lần sử dụng trong ngày, số ngày sử dụng thuốc trong đơn thuốc cho người bệnh.