Điều kiện hưởng 100% quyền lợi khi bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục

Bộ Y tế cho biết, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán từ 80 - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều mức quyền lợi, khi tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi mức cao nhất.

Đồng thời, theo quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm vượt quá 6 lần mức tham chiếu, khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là một trong điều kiện cần để được xét hưởng 100% mức hưởng khi khám, chữa bệnh ẢNH: LIÊN CHÂU

Về mức tham chiếu để tính quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội từ 5 năm trở lên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, mức tham chiếu là mức lương cơ bản.

Do đó, từ ngày 1.7.2026, mức tham chiếu được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Theo đó, ngưỡng chi phí cùng chi trả để được hưởng quyền lợi này là lớn hơn 15,18 triệu đồng trong năm.

Mức 15,18 triệu đồng được xác định bằng 6 lần mức tham chiếu tương ứng với mức lương cơ sở mới. Khi vượt ngưỡng này và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

Cụ thể, ngoài điều kiện về thời gian tham gia và mức chi phí cùng chi trả nêu trên, người bệnh còn phải khám chữa bệnh đúng cấp quy định, đúng quy trình chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép.

Một số trường hợp vẫn được xem xét hưởng quyền lợi gồm khám chữa bệnh cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào; khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu; điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc các trường hợp đặc biệt theo quy định.

Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục và đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.