Sẽ quy định cụ thể về thời hạn giấy chuyển bảo hiểm y tế

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã gặp phải một số khó khăn, chủ yếu là danh mục thuốc, vật tư, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật tại trạm y tế cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ theo danh mục của Bộ Y tế do khả năng mua sắm, đấu thầu, cung ứng và thiếu nhân lực chuyên môn khám, kê đơn; thông tin chẩn đoán, phác đồ, thuốc và kết quả xét nghiệm từ cơ sở tuyến trên chưa được liên thông đầy đủ. Một số cơ sở ở miền núi phản ánh còn phát sinh khó khăn trong giám định, quyết toán đối với thuốc, vật tư, dịch vụ kỹ thuật; đề nghị mở rộng danh mục thuốc và dịch vụ kỹ thuật phù hợp với khả năng quản lý bệnh mạn tính tại cơ sở cấp ban đầu.

Báo cáo về thực tế triển khai thực hiện khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Thông tư 01/2025, các địa phương đề xuất Bộ Y tế cần hướng dẫn cụ thể về cách tính thời hạn 10 ngày có giá trị của phiếu chuyển cơ sở KCB (chuyển BHYT); cần bổ sung trên phiếu chuyển cơ sở KCB thời hạn của phiếu chuyển đối với người bệnh chuyển tuyến lần đầu để người bệnh biết thông tin đi đúng hạn; cần có quy định về giá trị sử dụng của phiếu chuyển cơ sở KCB và thủ tục hẹn khám lại đối với người bệnh điều trị dài ngày, bệnh mạn tính nhưng không nằm trong danh mục bệnh được phép chuyển 1 năm.

Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn về thủ tục và thời hạn giấy chuyển BHYT, đảm bảo quyền lợi người bệnh ẢNH: TUẤN MINH

Hiện phiếu chuyển chuyển cơ sở KCB (chuyển BHYT) có giá trị sử dụng trong 12 tháng với nhiều bệnh mạn tính, nhưng đã có các trường hợp bị hết hạn giấy chuyển, do người bệnh không biết quy định trong vòng 10 ngày kể từ khi được chuyển tuyến khám BHYT thì người bệnh phải đi khám tại nơi được chuyển đến, quá thời gian này, giấy chuyển viện hết hạn, không được chấp nhận đăng ký khám. Nguyên nhân do trên phiếu chuyển BHYT không ghi rõ quy định này, dẫn đến phát sinh trường hợp giấy chuyển viện hết hạn, không được chấp nhận đăng ký khám, người bệnh phải làm thủ tục xin lại giấy chuyển BHYT.

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2025 và danh mục thuốc BHYT thanh toán, sẽ có các quy định đầy đủ, cụ thể hơn, thuận lợi hơn cho người bệnh BHYT, bao gồm hướng dẫn cụ thể về thời hạn giấy chuyển BHYT; đơn giản hóa thủ tục chuyển người bệnh, hoàn thiện mẫu phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại; quy định rõ các trường hợp hẹn khám lại được xác định là đúng quy định để bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT.

Danh mục thuốc BHYT cũng sẽ mở rộng, bao gồm tại tuyến y tế cấp cơ bản, cấp ban đầu (trạm y tế) để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người bệnh BHYT.