Trường hợp nào người bệnh bảo hiểm y tế được chuyển lên tuyến trên?

Bộ Y tế cho biết vừa qua nhận được kiến nghị từ cử tri đề nghịxem xét, điều chỉnh theo hướng giảm bớt các thủ tục liên quan đến chuyển tuyến, giúp người bệnh bảo hiểm y tế được chuyển đến cơ sở phù hợp để điều trị nhanh chóng hơn.

Phản hồi kiến nghị, Bộ Y tế thông tin, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện căn cứ vào yêu cầu chuyên môn, tình trạng của người bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người bệnh bảo hiểm y tế được chuyển lên tuyến trên khi bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị ẢNH: LIÊN CHÂU

Trong trường hợp cơ sở cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh vượt quá khả năng đáp ứng, người bệnh có thể được chuyển trực tiếp từ cơ sở cấp ban đầu đến cơ sở cấp chuyên sâu. Quy định này nhằm hạn chế việc người bệnh phải qua một cơ sở trung gian khi không thực sự cần thiết.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới hoặc do điều kiện khách quan, cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị. Cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.

Nếu người bệnh không thuộc các điều kiện trên nhưng vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì được giải quyết chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn nơi khám chữa bệnh của người bệnh. Nhưng khi chuyển tuyến, cơ sở khám chữa bệnh phải cung cấp thông tin về phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm chi phí khám chữa bệnh không đúng tuyến để người bệnh được biết.



