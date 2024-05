Người bị huyết áp cao: khi nào cần tránh ăn chuối?

Một quả chuối cỡ vừa chứa hơn 3g chất xơ, gần 32 mg magiê, 26 mg phốt pho, 6 mg canxi cùng nhiều dưỡng chất khác. Tuy nhiên, một trong những lợi ích lớn nhất mà chuối mang lại là lượng kali dồi dào, theo theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Người bị huyết áp cao có dùng thuốc ức chế men chuyển thì cần tránh ăn chuối PEXELS

Một trái chuối trung bình chứa khoảng 422 mg kali. Đây là loại khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe. Kali tham gia vào quá trình chuyển hóa tinh bột, điều hòa nhịp tim, thúc đẩy chức năng thần kinh và cơ bắp.

Chính lượng kali dồi dào trong chuối cũng góp phần giúp giảm huyết áp ở người bị huyết áp cao. Tuy nhiên, nếu họ đang uống một số loại thuốc thì không nên ăn chuối.

Một trong những loại thuốc trị huyết áp cao phổ biến nhất là thuốc ức chế men chuyển (ACE). Tại Mỹ, loại thuốc này phổ biến đến mức một nghiên cứu trên chuyên san The Journal of Allergy and Clinical Immunology cho thấy khoảng 35% tổng số đơn thuốc trị huyết áp cao là có thuốc ức chế men chuyển. Loại thuốc này hoạt động bằng cách ngăn chặn những phân tử làm co mạch máu.

Tuy nhiên, thuốc ức chế men chuyển có tác dụng phụ là khiến nồng độ kali tích tụ trong cơ thể. Do đó, người uống cần tránh nạp thêm kali vào cơ thể vì sẽ khiến cơ thể thừa kali, dẫn đến tình trạng tăng kali máu. Lúc này, chuối trở thành món mà người huyết áp cao cần tránh.

Tăng kali máu sẽ gây rối loạn nhịp tim, mệt mỏi, tê yếu, khó thở, đau ngực, ói mửa và một số triệu chứng khác. Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể gây tử vong.

Trong một nghiên cứu trên chuyên san Annals of Cardiac Anaesthesia, các nhà khoa học đã mô tả 2 ca bệnh. Cả hai đều bị huyết áp cao, được điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển kết hợp với spironolactone, một loại thuốc điều trị huyết áp khác có tác dụng lợi tiểu.

Họ đều ăn chuối 7 trái/ngày. Trong đó, người thứ nhất ăn liên tục 21 ngày, người thứ hai thì 15 ngày. Kết quả là cả hai đều bị tăng kali máu.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người bị huyết áp cao nên thảo luận với bác sĩ những nguy cơ tương tác giữa thực phẩm với thuốc. Ngoài dùng thuốc, người bệnh cũng cần tập thể dục thường xuyên, hạn chế ăn đồ mặn, tránh hút thuốc và không uống rượu bia, theo Eating Well.