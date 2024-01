Người chăn nuôi Đồng Nai ‘hỏa tốc’ cầu cứu Thủ tướng

Văn bản hỏa tốc của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội gửi đến Thủ tướng nêu thực trạng: Ngày 1.8.2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 694/CĐ-TTg về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào Việt Nam.

Người chăn nuôi nội địa lao đao vì heo, bò, gà nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp CHÍ NHÂN

Tuy nhiên, sau công điện này, một số cơ quan truyền thông, trong đó có Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tiếp tục phản ánh về tình trạng heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm.

Ngoài ra, bằng nhiều nguồn tin mà Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nắm được, do đang vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng nên tình trạng heo nhập lậu tiếp tục tăng đột biến. Cụ thể, trong các tuần từ ngày 1 - 15.1.2024, trung bình mỗi đêm có khoảng 6.000 - 7.000 con heo từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam thông qua một số cửa khẩu ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và biên giới Tây Nam.

Theo tính toán, số lượng heo nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày. Với giá bán chỉ dao động trên dưới 50.000 đồng/kg heo hơi, lợi nhuận heo nhập lậu đang khiến người chăn nuôi trong nước gặp vô vàn khó khăn, phải bán dưới giá thành sản xuất, không những thế còn gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong tương lai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng đàn, thiếu hụt nguồn cung trong nước.



Đặc biệt, trong suốt thời gian vừa qua ngành chăn nuôi trong nước chịu rất nhiều áp lực từ dịch bệnh… sản xuất dưới giá thành bị lỗ thậm chí nhiều trang trại hoặc hộ chăn nuôi phải giảm đàn hoặc ngưng sản xuất, nhưng vẫn nỗ lực vượt khó khăn đóng góp, cung ứng rất nhiều sản phẩm thực phẩm an toàn cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho người nông dân góp phần an sinh xã hội và thực phẩm thiết yếu. Do đó, bằng công văn này, Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai tha thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát lực lượng thú y các địa phương, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép lợn vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

"Một lần nữa, Hiệp Hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kính mong Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm và có chỉ đạo kịp thời", ông Công tha thiết.