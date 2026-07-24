Người chăn nuôi thỏ kiến nghị được đối xử như chăn nuôi gà

Phí giết mổ thỏ cao vô lý

Phí kiểm soát giết mổ thỏ hiện cao hơn 15 lần so với gà và cao hơn 4 lần so với heo ẢNH: Đ.Đ

Mặc dù là ngành chăn nuôi đang được khuyến khích nhưng quy mô chăn nuôi thỏ chưa thể phát triển mạnh bởi các quy định pháp lý hiện hành không thật sự thuận lợi. Theo Hiệp hội Chăn nuôi thỏ Việt Nam, hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23.11.2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, tại mục IV (phí kiểm soát giết mổ), mức phí kiểm soát giết mổ đối với thỏ và động vật có khối lượng tương đương là 3.000 đồng/con, trong khi mức phí đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng...) 200 đồng/con (cao hơn 15 lần) và giết mổ heo dưới 15 kg là 700 đồng/con (cao hơn 4 lần).

Qua thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hội viên và doanh nghiệp trong ngành, Hội Chăn nuôi thỏ Việt Nam nhận thấy mức phí nêu trên chưa phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay và cần được nghiên cứu điều chỉnh vì các lý do sau. Thứ nhất, chăn nuôi thỏ là ngành còn mới, quy mô sản xuất chưa lớn, đang được khuyến khích phát triển nhằm đa dạng hóa vật nuôi, tạo thêm sinh kế cho người dân và cung cấp nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Việc áp dụng mức phí kiểm soát giết mổ cao sẽ làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến khả năng phát triển của ngành.

Thỏ thương phẩm hiện nay có khối lượng phổ biến khoảng 2-3 kg/con và giá trị thương phẩm không cao. Tuy nhiên, mức phí kiểm soát giết mổ lại là 3.000 đồng/con. Khoảng cách này cần được rà soát, đánh giá lại để bảo đảm tính hợp lý, tương xứng với đặc điểm của vật nuôi và chi phí thực hiện dịch vụ công. Đối với các cơ sở giết mổ tập trung hiện xử lý hàng trăm đến hàng ngàn con thỏ mỗi ngày, tổng chi phí kiểm soát giết mổ phát sinh rất lớn, làm tăng giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh của thịt thỏ Việt Nam so với các sản phẩm chăn nuôi khác.

Theo báo cáo của ngành chăn nuôi, mặc dù quy mô chưa lớn nhưng ngành nuôi thỏ lấy thịt còn dư địa phát triển vì nhu cầu protein ít mỡ đang gia tăng, thịt thỏ có hàm lượng cholesterol thấp, phù hợp phát triển chăn nuôi tuần hoàn, vốn đầu tư ban đầu thấp hơn nhiều so với nuôi bò hoặc heo quy mô lớn. Nhờ khả năng sinh sản cao nên nếu quản lý tốt dịch bệnh, hiệu quả trên diện tích chuồng khá cao hơn nhiều vật nuôi khác. Các mô hình nuôi thỏ thực tế cho thấy doanh thu của các trang trại lớn có thể lên đến 5-6 tỉ đồng/năm, mang lại lợi nhuận 1,2-1,5 tỉ đồng/năm.

Cần thiết phải điều chỉnh

Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hội Chăn nuôi thỏ Việt Nam nói, ngành nuôi thỏ hiện vẫn gặp nhiều hạn chế chưa có hệ thống giết mổ và phân phối chuyên nghiệp như heo, gà. Mức phí cao hiện nay có thể khiến một số cơ sở chưa mạnh dạn đưa thỏ vào giết mổ tập trung mà lựa chọn hình thức giết mổ nhỏ. Điều này không phù hợp với chủ trương của Nhà nước về phát triển hệ thống giết mổ tập trung, tăng cường kiểm soát thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, Chính phủ đang khuyến khích phát triển nền nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng chuỗi giá trị nông sản an toàn. Chăn nuôi thỏ là ngành có nhiều lợi thế phù hợp với định hướng này. Vì vậy, chính sách về phí cũng cần được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ phát triển sản xuất nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Phí kiểm soát giết mổ thỏ cần được điều chỉnh để thúc đẩy phát triển chăn nuôi ẢNH: Đ.Đ

Hội Chăn nuôi thỏ Việt Nam kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN-MT nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 101/2020/TT-BTC, xem xét áp dụng căn cứ theo quy mô sản xuất, khối lượng sản phẩm hoặc tiêu chí khoa học tương đương thay cho việc chỉ tính theo đầu con. Mặt khác, cần điều chỉnh giảm mức phí kiểm soát giết mổ đối với thỏ xuống mức phù hợp với thực tiễn sản xuất, đề xuất bằng mức áp dụng đối với gia cầm là 200 đồng/con, hoặc xây dựng mức thu trên cơ sở đánh giá đầy đủ chi phí thực hiện dịch vụ công và đặc điểm của ngành chăn nuôi thỏ...

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 24.7, cán bộ thuộc Cục Chăn nuôi (Bộ NN-MT) cũng nhìn nhận chính sách phí kiểm soát giết mổ hiện nay đối với vật nuôi là thỏ đang có sự chênh lệch và cần phải có sự sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Đối với kiến nghị này, Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) đã có công văn trả lời cụ thể. Theo đó, Cục này khẳng định việc sửa đổi hoặc bổ sung mức thu cũng như đơn vị tính đối với phí kiểm soát giết mổ động vật thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, nhưng chỉ được xem xét thực hiện trên cơ sở đề xuất chính thức của Bộ NN-MT. Theo đó, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đề nghị Hội Chăn nuôi thỏ Việt Nam, nếu tiếp tục có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2020/TT-BTC, cần gửi kiến nghị đến Bộ NN-MT. Sau khi tiếp nhận, Bộ NN-MT sẽ nghiên cứu, tổng hợp ý kiến, xây dựng Đề án thu phí theo quy định để gửi Bộ Tài chính xem xét, làm cơ sở ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2020/TT-BTC.