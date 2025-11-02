Người có tên dài nhất thế giới, đọc xong mất 20 phút

Tuy nhiên, với Laurence Watkins, nhiệm vụ đơn giản này lại trở thành một kỳ tích về sức bền bỉ phi thường.

Bởi, để đọc tên đầy đủ của ông, tất cả 2.253 từ, cần đến 20 phút.

Điều này đã được chứng minh tại đám cưới của ông vào năm 1991, khi người chủ trì hôn lễ đã ghi âm trước tên đầy đủ và sau đó phát lại.

Laurence Watkin, hiện 60 tuổi, quê gốc Auckland, New Zealand, đang nắm giữ Kỷ lục Thế giới về tên riêng dài nhất, một danh hiệu gần đây đã được Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận khi phân loại lại kỷ lục ban đầu của ông về tên thánh dài nhất, được phê duyệt vào năm 1992.

Laurence Watkins cầm trên tay giấy khai sinh dài 6 trang, trong đó ghi tên đầy đủ 2.253 chữ của ông ẢNH: NV

Sinh năm 1965 với tên thật là Laurence Gregory Watkins, muốn xuất hiện trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới nhưng không có khả năng gì đặc biệt nên ông tạo ra cái tên dài nhất thế giới.

Thế là, Watkins đã dành cả tháng sau đó để quyết định tên mới của mình và trả cho một người đánh máy 400 đô la New Zealand (khoảng 6 triệu đồng) để ghi lại tên này trên giấy.

Ông lấy cảm hứng cho tên mới từ tên tiếng Latin và tiếng Anh cổ, các nhân vật nổi tiếng hoặc trong từ điển Māori, Samoa, tiếng Nhật và cả tiếng Trung… Ông cũng thêm họ Gaylord để vinh danh vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ, huy chương vàng Olympic năm 1984, Mitch Gaylord.

Với tên được đánh máy trên 6 trang, Watkins đã nộp đơn xin đổi tên vào năm 1990. Tòa án quận Auckland đã chấp nhận yêu cầu của ông, nhưng lại bị từ chối ở bước cuối cùng bởi Tổng Thư ký.

"Người quản lý hộ tịch nói rằng cách duy nhất để tôi có được tên mới là đưa ông ấy ra Tòa án Tối cao", Watkins nói. "Chính phủ không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để từ chối việc đổi tên của tôi vào thời điểm đó, vì vậy tôi đã thắng".

Watkins được cấp tên mới và nhận chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới cho tên thánh dài nhất thế giới với 2.310 từ hai năm sau đó, vào tháng 3 năm 1992.

Tháng trước, tên này đã được thống kê lại và phân loại lại thành "tên cá nhân dài nhất thế giới" với tổng số chữ đã được hiệu chỉnh là 2.253 để phản ánh chính xác hơn kỷ lục của ông.

Để sử dụng hàng ngày, giờ đây ông rút ngắn tên mình thành Laurence Alon Aloy Watkins và ký tên là Watkins V.

Tên đầy đủ của ông chiếm 7 trang trên giấy khai sinh, và hộ chiếu gốc là 6 trang. Còn trên hộ chiếu kỹ thuật số, tên của ông hiển thị ngắn hơn. "Nhưng nếu đi du lịch, tôi vẫn phải mang theo một bản sao giấy khai sinh phòng trường hợp có người yêu cầu xem".

Ông cầm trên tay chứng nhận Kỷ lục Thế giới, bản đánh máy tên của mình lần đầu và hộ chiếu cũ ghi tên của mình ẢNH: NV

Tuy nhiên, sau chiến thắng tại Tòa án Tối cao của Watkins, New Zealand đã thay đổi luật.

Ngày nay, công dân nước này bị cấm đặt tên có chứa chức danh hoặc cấp bậc chính thức, thuật ngữ xúc phạm, số, ký hiệu hoặc bất kỳ ký tự nào dài hơn 70 ký tự, bao gồm cả khoảng trắng.

"Nếu tôi đủ điên rồ để đổi tên lần nữa, tôi sẽ phải từ bỏ 98% trong số đó theo luật mới, và tôi sẽ mất Kỷ lục Guinness Thế giới", ông nói.

Những nơi khác có luật đặt tên nghiêm ngặt

Ở Iceland, mỗi cá nhân chỉ được phép có ba tên riêng, tất cả đều phải tuân theo một ủy ban đặt tên để đảm bảo tên đó phù hợp với bảng chữ cái, ngữ pháp và các tiêu chuẩn phù hợp của tiếng Iceland.

Nhật Bản cũng có một trường hợp đặt tên mang tính bước ngoặt vào năm 1994, khi một gia đình cố gắng đặt tên con trai mình là Akuma, nghĩa là quỷ dữ, đã dẫn đến sự can thiệp của chính phủ và một cuộc tranh luận về sự tham gia của nhà nước vào việc đặt tên. Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, gia đình đã rút lại cái tên đó.

Các bậc cha mẹ mới ở Bồ Đào Nha được yêu cầu chọn từ danh sách các tên đã được phê duyệt trước, tuân thủ theo cách viết truyền thống của Bồ Đào Nha. Ví dụ, tên Tom chỉ được phép sử dụng dưới dạng tiếng Bồ Đào Nha là Tomás. Mỗi tên chỉ được phép có tối đa hai tên riêng và bốn họ.

Đan Mạch áp dụng danh sách các tên đã được phê duyệt trước, với các tên thay thế cần có sự cho phép đặc biệt.

Ở Thụy Điển, tên riêng phải được Cơ quan Thuế xác nhận, cơ quan này sẽ từ chối những tên có khả năng gây khó chịu và việc đổi tên phải giữ nguyên ít nhất một tên gốc.