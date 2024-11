Người cùng xe máy rơi xuống kênh khi đi theo Google Maps

Sáng 29.11, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết vừa hỗ trợ cứu giúp một nam thanh niên cùng xe máy bị rơi xuống kênh thoát nước.

Trước đó, lúc 21 giờ đêm 28.11, lực lượng của P.Hòa Hiệp Nam làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường.

Khi đến đường số 6 nối dài trong Khu công nghiệp Hòa Khánh, tổ công tác nhận được tin báo từ người dân về việc có người đi xe máy bị rơi xuống kênh thoát nước.

Xe máy được đưa lên bờ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lực lượng chức năng cứu người và xe rơi xuống kênh thoát nước ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lúc này, thượng úy Võ Văn Huân, Tổ trưởng tổ tuần tra, phân công các thành viên cứu người và xe máy.

Anh N. nhanh chóng được đưa lên bờ an toàn. Lực lượng Công an P.Hòa Hiệp Nam cũng trục vớt được chiếc xe máy. Lực lượng chức năng xác định anh N. không có dấu hiệu say xỉn.



Anh N. và xe máy được đưa lên bờ an toàn ẢNH: NGUYỄN TÚ

Người bị sự cố là anh N. (29 tuổi, ngụ H.Thanh Chương, Nghệ An, tạm trú ở đường Phạm Như Xương, P.Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu). Anh N. cho biết tại thời điểm trên, trời tối, anh chạy xe máy theo chỉ dẫn trên ứng dụng Google Maps của điện thoại di động, nhưng bất ngờ bị rơi xuống kênh thoát nước tại đường số 6 nối dài.