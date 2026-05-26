Hơn 50 năm qua, ông Trần Thanh Lợi vẫn cần mẫn gắn bó với nghề mà ông gọi là "cái nghiệp" của gia đình. "Cả nhà tôi, cả dòng họ tôi bán sách. Nghề là mình chọn, còn cái nghiệp là nó chọn mình. Mình phải theo nó hoài, không dứt được", ông nói.

Sinh năm 1971, ông lớn lên giữa những chồng sách cũ. Với ông, đây không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nghề được cha mẹ truyền lại.

Người cứu thương sách cũ ở TP.HCM: ‘Cái nghiệp còn đeo là còn làm’

Ngày nào cũng vậy, ông mở cửa tiệm từ sáng, rồi tranh thủ đi tìm sách cũ, kiếm những cuốn khách nhờ mua. Mấy chục năm làm nghề, ông Lợi không chỉ bán sách. Ông còn sửa, phục chế, níu giữ từng cuốn sách cũ. Nhưng ông Lợi tâm sự chỉ phục chế vì thương mến, vì quý nên giúp, không xem đó là việc kiếm ra tiền.

"Mình chủ yếu là cứu sách, để chủ của nó còn sử dụng lại được, thấy sạch sẽ là mừng rồi", ông chia sẻ.

Ông Lợi tỉ mỉ, cẩn thận dán lại sách ẢNH: HỒ HIỀN

Theo ông, làm nghề này cần sự kiên nhẫn và chịu khó. Những bao sách nặng hàng chục ký từng là chuyện thường ngày, nhưng ở tuổi ngoài 50, việc khuân vác đã trở nên vất vả hơn.

Giữa thời buổi buôn bán online phát triển, tiệm sách cũ cũng thưa khách hơn trước. Có ngày cả ngày không có ai ghé.

Dẫu vậy, ông vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. "Mình vừa kiếm thêm đồng nào hay đồng đó, vừa được gần sách, đọc sách, tiếp xúc với khách cho vui".

Từng cuốn sách cũ được ông Lợi bọc trong túi ni lông cực kỳ cẩn thận ẢNH: HỒ HIỀN

Tiệm sách ở số 11, đường Trần Nhân Tôn, phường An Đông, TP.HCM, vẫn mở mỗi ngày. Làm giàu thì không thể, nhưng bỏ thì không đành... bởi với người đàn ông tuổi ngoài 50 này, lật mở một cuốn sách cũ cũng là đang lật mở một trang đời đầy trân quý.



