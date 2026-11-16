Người dân cảm ơn xã ở Hải Phòng vì 'chủ nhật không nghỉ, thứ năm không chờ'

Cả gia đình 13 người chọn ngày chủ nhật để làm thủ tục thừa kế

Sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 11, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc (TP.Hải Phòng), bà Phạm Thị Loan (66 tuổi) cùng 12 người thân gồm 7 anh chị em và 3 người con đến làm thủ tục phân chia di sản thừa kế của cha mẹ để lại cho một người con.

Theo bà Loan, nếu thực hiện thủ tục vào các ngày trong tuần, những người con cháu đang đi làm phải xin nghỉ việc, đồng nghĩa với việc mất một ngày công. Vì vậy, khi biết chính quyền xã tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vào chủ nhật, gia đình bà đã lựa chọn thời điểm này. "Chúng tôi chỉ biết cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện cho người dân được làm vào ngày chủ nhật", bà Loan chia sẻ.

Người dân xã Hà Bắc, TP.Hải Phòng đến làm thủ tục hành chính vào chủ nhật tuần thứ nhất của tháng 11 ẢNH: NGÂN NGA

Cũng có mặt tại trung tâm vào ngày nghỉ cuối tuần, gia đình ông Nguyễn Hữu Từ (78 tuổi) đến thực hiện thủ tục chia đất cho con trai và cháu trai. Do con gái ông Từ làm công nhân, khó xin nghỉ việc trong tuần nên gia đình đã gọi điện trình bày hoàn cảnh với chính quyền xã và được cán bộ hướng dẫn đến làm thủ tục vào chủ nhật.

Theo gia đình ông Từ, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính vào tháng 7.2025, trụ sở UBND xã mới xa nhà hơn trước. Vợ chồng ông tuổi đã cao, chưa biết rõ vị trí trụ sở mới nên phải nhờ con cháu đưa đi.

"Việc xã mở thêm ngày làm việc vào chủ nhật chúng tôi mừng lắm. Ban đầu tôi tưởng việc gộp xã lại sẽ phức tạp lắm nhưng không ngờ khi đến làm mới thấy mọi thủ tục đều rất đơn giản", con gái ông Từ kể.

Điều khiến gia đình bất ngờ là sự chủ động hỗ trợ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Thay vì để người dân tự đi photocopy giấy tờ, cán bộ đã hỗ trợ sao chụp hồ sơ, hướng dẫn thực hiện các thao tác cần thiết trên ứng dụng VNeID.

Còn anh Đinh Văn Tuyển (47 tuổi, làm nghề lái xe) đến xã để đính chính thông tin ngày, tháng trên giấy đăng ký kết hôn. Theo anh, trước khi sáp nhập, có những thủ tục không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, người dân lại phải mất công lên huyện. Nay thì được làm thủ tục ngay vào chủ nhật, anh cảm thấy thuận tiện hơn.

Chủ nhật không nghỉ, thứ năm không chờ

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc, TP.Hải Phòng cho biết từ thực tế giải quyết hồ sơ, lãnh đạo địa phương nhận thấy nhiều người dân vẫn gặp khó khăn dù thủ tục hành chính đã được cải cách. Chẳng hạn như người lao động phải xin nghỉ làm để đến cơ quan nhà nước, người cao tuổi gặp trở ngại khi đi lại…

Ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc, TP.Hải Phòng ẢNH: NGÂN NGA

Từ tháng 11.2025, Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo nghiên cứu, triển khai hai mô hình "Chủ nhật không nghỉ" và mô hình "Hành chính tại thôn". Đến tháng 3.2026, địa phương tiếp tục thực hiện mô hình "Thứ năm hành chính nhận kết quả ngay".

Ba mô hình hướng đến giải quyết những khó khăn khác nhau của người dân: có thêm thời gian làm thủ tục, giảm thời gian chờ kết quả và được hỗ trợ ngay tại nơi cư trú. Với mô hình "Chủ nhật không nghỉ", Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc tổ chức làm việc vào chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hằng tháng, bố trí cán bộ theo từng lĩnh vực để tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ.

Theo ông Nam, từ tháng 11.2025 đến tháng 10.2026, mô hình đã tổ chức phục vụ 24 ngày, với 1.080 lượt công dân và hồ sơ được tiếp nhận. Điểm đáng chú ý là toàn bộ cán bộ, công chức của Trung tâm đều đồng thuận tham gia làm việc vào chủ nhật. Những người thực hiện nhiệm vụ được thanh toán chế độ làm thêm giờ theo quy định.

Bà Vũ Thị Phương, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc, cho biết việc làm thêm vào chủ nhật đòi hỏi cán bộ phải sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi và sinh hoạt gia đình. "Khi tham gia thực hiện mô hình, tôi xác định đây không đơn thuần là làm thêm một ngày, mà là tạo thêm điều kiện thuận lợi cho người dân", bà Phương chia sẻ.

Còn mô hình "Thứ năm hành chính nhận kết quả ngay" nhằm rút ngắn thời gian giải quyết những thủ tục đủ điều kiện xử lý ngay. Theo ông Nguyễn Hải Nam, vào thứ năm hằng tuần, khi người dân đến giao dịch, cán bộ kiểm tra ngay thành phần hồ sơ, tính hợp lệ và điều kiện giải quyết. Nếu đáp ứng yêu cầu, bộ phận tiếp nhận chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn hoàn thành thủ tục, trả kết quả ngay trong buổi hoặc trong ngày.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, người dân được hướng dẫn cụ thể những giấy tờ cần bổ sung, hạn chế phải đi lại nhiều lần. Từ tháng 3 đến tháng 10.2026, mô hình đã phục vụ 693 lượt công dân được giải quyết và trả kết quả ngay.

Ông Nam nhấn mạnh: "Giải quyết nhanh không có nghĩa là bỏ qua các bước nghiệp vụ bắt buộc hoặc làm trái quy định pháp luật. Việc rút ngắn thời gian chủ yếu đến từ sự chủ động phối hợp và xử lý công việc giữa các bộ phận".

Đưa cán bộ về tận thôn, hỗ trợ người dân thủ tục hành chính

Bên cạnh việc mở thêm ngày làm việc và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, xã Hà Bắc còn phục vụ hành chính công về thôn Nhân Lư, nơi xa trung tâm hành chính xã nhất và có dân số đông thứ hai trên địa bàn.

Người dân xã Hà Bắc, TP.Hải Phòng đi làm thủ tục hành chính vào thứ năm sẽ được nhận kết quả ngay khi đủ điều kiện ẢNH: NGÂN NGA

Vì vậy, theo ông Nguyễn Hải Nam vào sáng chủ nhật tuần thứ ba hằng tháng, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc trực tiếp về thôn Nhân Lư để tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, kê khai thủ tục, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận những hồ sơ thuộc phạm vi được phép. Từ tháng 11.2025 đến tháng 10.2026, mô hình đã phục vụ 463 lượt người dân tại thôn Nhân Lư.

Bà Vũ Thị Phương cho biết khó khăn thường gặp là người cao tuổi hoặc người ít sử dụng điện thoại thông minh chưa quen thao tác trên môi trường điện tử. Do đó, khi xuống thôn, cán bộ không chỉ hỗ trợ hoàn thành hồ sơ mà còn hướng dẫn để người dân biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Hải Nam thay vì chỉ yêu cầu người dân đến trụ sở trong giờ hành chính, chính quyền chủ động bố trí thêm thời gian, đưa cán bộ về cơ sở và phối hợp giải quyết hồ sơ sớm hơn khi đủ điều kiện. Theo kết quả tổng hợp của Trung tâm đến hết tháng 10.2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

Hiện địa phương cũng đang nghiên cứu khả năng mở rộng mô hình hành chính tại thôn đến những khu vực khác, căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng bố trí nguồn lực.