Người dân cần biết các trường hợp không được cấp sổ hồng

Theo đó, các trường hợp sau sẽ không được cấp sổ hồng:

Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đất đã có thông báo thu hồi đất còn hiệu lực theo quy định của luật đất đai.

Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện quyết định đó.

Đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật Đất đai sửa đổi đề xuất nhiều trường hợp không được cấp sổ hồng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với tài sản gắn liền với đất, dự thảo tiếp tục giữ nguyên nguyên tắc không cấp sổ hồng nếu thửa đất không đủ điều kiện được cấp sổ hoặc thuộc diện không được cấp.

Dự thảo cũng quy định không cấp sổ hồng đối với nhà ở, công trình xây dựng tạm. Tài sản đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, quyết định thu hồi đất (trừ trường hợp quá 3 năm nhưng chưa thực hiện).

Nhà ở, công trình xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng. Công trình xây dựng lấn, chiếm hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa. Tài sản được tạo lập sau khi quy hoạch được phê duyệt nhưng không phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp sổ hồng (trừ trường hợp được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định).

Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước (trừ trường hợp đã được xác định là phần vốn Nhà nước góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính) và các tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được cấp sổ hồng theo quy định của Chính phủ cũng không được cấp.