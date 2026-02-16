Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người dân có cầu phao 'đón tết' sau nhiều tháng cầu Sông Lô hư hỏng

Tuyến Phan
16/02/2026 12:16 GMT+7

Cầu phao Đoan Hùng được lực lượng quân đội lắp đặt nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian chờ khắc phục cầu Sông Lô bị hư hỏng 'trơ lõi thép'.

Sáng 16.2, cầu phao Đoan Hùng chính thức thông xe, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân trong thời gian chờ khắc phục cầu Sông Lô bị hư hỏng.

Lễ thông xe được tổ chức với sự tham dự của đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Người dân có cầu phao 'đón tết' sau nhiều tháng cầu Sông Lô hư hỏng- Ảnh 1.

Cầu phao Đoan Hùng chính thức thông xe sáng nay 16.2

ẢNH: PHÚC BÌNH

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đại tướng Nguyễn Tân Cương nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao Đoan Hùng.

Đại tướng khẳng định cầu phao Đoan Hùng là một công trình mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ về giao thông mà còn về tinh thần trách nhiệm, về nghĩa tình quân - dân bền chặt.

Nhiều chiến sĩ đang trong thời gian nghỉ tết, có người vừa trở về sum họp với gia đình, song khi có lệnh, tất cả đều lập tức gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng trở lại đơn vị, lên đường thực hiện nhiệm vụ không một chút do dự.

Tinh thần ấy không chỉ là chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, mà cao hơn là sự thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, tấm lòng vì nhân dân phục vụ, tinh thần giúp nhân dân là "mệnh lệnh từ trái tim".

Người dân có cầu phao 'đón tết' sau nhiều tháng cầu Sông Lô hư hỏng- Ảnh 2.

Cầu phao được thay thế tạm thời trong lúc chờ khắc phục cầu Sông Lô bị hư hỏng

ẢNH: PHÚC BÌNH

Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220 m, mặt cầu rộng 6 m, kết cấu cầu phao nổi.

Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được Lữ đoàn 249 tính toán cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông.

Hiện tại, các ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao. Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Thời gian hoạt động của cầu phao từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Riêng trong những ngày tết Nguyên đán, Lữ đoàn 249 sẽ vận hành 24/24 để phục vụ nhân dân đi lại vui xuân, đón tết.

Người dân có cầu phao 'đón tết' sau nhiều tháng cầu Sông Lô hư hỏng- Ảnh 3.

Cầu phao Đoan Hùng chính thức thông xe, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân

ẢNH: PHÚC BÌNH

Người dân có cầu phao 'đón tết' sau nhiều tháng cầu Sông Lô hư hỏng- Ảnh 4.

Thời gian hoạt động của cầu phao từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày

ẢNH: PHÚC BÌNH

Cầu Sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Sau mùa mưa bão năm 2024, cầu phát sinh một số hư hỏng.

Trước đó, một số thông tin phản ánh về việc cầu Sông Lô có nguy cơ mất an toàn, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trụ T3 phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 m; một số móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ…

Người dân có cầu phao 'đón tết' sau nhiều tháng cầu Sông Lô hư hỏng- Ảnh 5.

Cầu Sông Lô đang bị hư hỏng nghiêm trọng

ẢNH: CACC

Cuối tháng 10.2025, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường cầu Sông Lô. UBND tỉnh cũng tổ chức kiểm tra hiện trường, mời các đơn vị tư vấn, chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu, đưa ra giải pháp khắc phục.

Song song với quá trình này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

