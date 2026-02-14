Toàn cảnh 17h: Tiểu thương ngóng 'phép màu' ngày cuối năm | Ký ức 'thánh địa' đua ngựa Phú Thọ

Toàn cảnh 17h ngày 14.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 14.2: Tiểu thương ngóng ‘phép màu’ ngày cuối năm | Ký ức thánh địa đua ngựa Phú Thọ

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa có thông tin chính thức về chương trình đặc biệt dịp Tết Bính Ngọ. Năm nay, lần đầu tiên, Thảo Cầm Viên cho đoàn diễu hành muôn thú gồm: ngựa lùn, dê, cừu, vẹt, ngỗng khởi hành du xuân ngay trong khuôn viên.

Gia đình ngựa lùn Thảo Cầm Viên và câu chuyện hạnh phúc giản dị giữa phố

Giữa nhịp tất bật của những ngày cuối năm, khi thị trường tết bắt đầu "nóng" lên từng ngày, vườn bưởi da xanh trồng trên đất phèn của ông Vũ Đình Tứ, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đã bước vào giai đoạn thu hoạch, sẵn sàng đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu chưng tết của người dân.

Bưởi chưng tết trồng trên đất phèn “cắt đến đâu bán hết đến đó” có gì đặc biệt?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa trái mùa trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương ở Nam bộ. Ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy mây đối lưu tiếp tục phát triển trong 3 giờ tới có khả năng gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên địa bàn các phường xã như phường Diên Hồng, Cát Lái, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Phú, Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Nhựt, Thuận An… lượng mưa từ 5 - 15 mm, có nơi trên 15 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (sức gió từ 8 - 17 m/giây).

Người dân TP.HCM và Nam bộ đề phòng mưa trái mùa

