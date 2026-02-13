Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Ma trận ‘làm giá’ taxi tại sân bay | Về thăm làng bánh Tết ở miền Tây
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Ma trận ‘làm giá’ taxi tại sân bay | Về thăm làng bánh Tết ở miền Tây

Thanh Niên
Thanh Niên
13/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 13.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 13.2: Ma trận ‘làm giá’ taxi tại sân bay | Về thăm làng bánh Tết ở miền Tây

Đường phố TP.HCM “nhuộm đỏ” cờ Tổ quốc, rực rỡ sắc hoa đón tết

Diện mạo nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Xuân Hòa, TP.HCM đã hoàn toàn thay đổi với sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc được lắp đặt đều hai bên. Đây là công trình "Đường cờ Tổ quốc" vừa được khánh thành vào sáng 12.2.2026. Cũng là điểm nhấn đặc biệt chào đón xuân Bính Ngọ 2026.

Đường phố TP.HCM 'nhuộm đỏ' cờ Tổ quốc, rực rỡ sắc hoa đón Tết

Gia đình 3 đời giữ nghề bánh phồng truyền thống, tất bật vào mùa tết

Hơn nửa thế kỷ qua, ba thế hệ trong gia đình bà Dương Thị Huỳnh Hoa vẫn bền bỉ giữ nghề làm bánh phồng tôm truyền thống, tất bật sản xuất để kịp giao bánh tết cho khách quen trong và ngoài nước.

Gia đình 3 đời giữ nghề bánh phồng truyền thống, tất bật vào mùa tết

WHO kêu gọi Mỹ chia sẻ thông tin mật về Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11.2 kêu gọi Mỹ chia sẻ bất kỳ thông tin tình báo nào mà nước này có thể đang giữ kín về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, bất chấp việc Mỹ đã rút khỏi WHO.

WHO kêu gọi Mỹ chia sẻ thông tin tình báo bí mật về nguồn gốc Covid-19

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Hiện trường vụ nổ sập nhà 2 tầng | Diễn biến lạ thị trường cá chép ngày ông Táo

Toàn cảnh 17h: Hiện trường vụ nổ sập nhà 2 tầng | Diễn biến lạ thị trường cá chép ngày ông Táo

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Thị trường hoa đào tại Hà Nội bất ngờ trầm lắng | Cận cảnh chợ chồm hổm đẹp nhất miền Tây

Toàn cảnh 17h: 5 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng | Lão nông "hô biến" dưa hấu thành thỏi vàng

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H taxi sân bay nhà ga T3 Mứt tết năm mới Tết Nguyên đán nghề truyền thống Thái Lan - Campuchia WHO Covid-19
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận