Toàn cảnh 17h: Ma trận ‘làm giá’ taxi tại sân bay | Về thăm làng bánh Tết ở miền Tây

Đường phố TP.HCM “nhuộm đỏ” cờ Tổ quốc, rực rỡ sắc hoa đón tết

Diện mạo nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Xuân Hòa, TP.HCM đã hoàn toàn thay đổi với sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc được lắp đặt đều hai bên. Đây là công trình "Đường cờ Tổ quốc" vừa được khánh thành vào sáng 12.2.2026. Cũng là điểm nhấn đặc biệt chào đón xuân Bính Ngọ 2026.

Gia đình 3 đời giữ nghề bánh phồng truyền thống, tất bật vào mùa tết

Hơn nửa thế kỷ qua, ba thế hệ trong gia đình bà Dương Thị Huỳnh Hoa vẫn bền bỉ giữ nghề làm bánh phồng tôm truyền thống, tất bật sản xuất để kịp giao bánh tết cho khách quen trong và ngoài nước.

WHO kêu gọi Mỹ chia sẻ thông tin mật về Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11.2 kêu gọi Mỹ chia sẻ bất kỳ thông tin tình báo nào mà nước này có thể đang giữ kín về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, bất chấp việc Mỹ đã rút khỏi WHO.

