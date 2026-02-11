Toàn cảnh 17h: Thị trường hoa đào tại Hà Nội bất ngờ trầm lắng | Cận cảnh chợ chồm hổm đẹp nhất miền Tây

Toàn cảnh 17h ngày 12.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 11.2: Thị trường hoa đào tại Hà Nội bất ngờ trầm lắng | Cận cảnh chợ chồm hổm đẹp nhất miền Tây

Ghé thăm chợ “chồm hổm” siêu đẹp tại miền Tây

Giữa những ngày giáp Tết rộn ràng, chợ "chồm hổm" Vị Thanh, TP.Cần Thơ hiện lên như một nét chấm phá rất riêng của miền Tây sông nước. Không sạp hàng kiên cố, không bảng hiệu cầu kỳ, khu chợ mộc mạc này gây ấn tượng bởi sự gọn gàng, ngăn nắp hiếm thấy và vẻ đẹp dung dị của một không gian sinh hoạt văn hóa đậm chất nông thôn.

Ghé thăm chợ 'chồm hổm' siêu đẹp tại miền Tây

Nhạc sĩ nói gì khi ca khúc 600 triệu view bất ngờ “biến mất” khỏi YouTube?

Theo ghi nhận, MV Bống bống bang bang (phát hành năm 2016) do Only C sáng tác không còn tìm thấy trên nền tảng YouTube. Thông tin này được nhiều người quan tâm bởi trước đó, đây là ca khúc đình đám do nhóm nhạc 365 thể hiện đã thu hút hơn 600 triệu lượt xem.

Nhạc sĩ nói gì khi ca khúc 600 triệu view bất ngờ 'biến mất' khỏi YouTube?

Học sinh trầm trồ chiêm ngưỡng nàng Kiều bước ra từ trang sách

Ở đây, các em được thưởng thức vở diễn "Dưới bóng giai nhân" do đạo diễn Quang Thảo lấy cảm hứng từ tác phẩm Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du chuyển thể sang thể loại kịch nói.

Học sinh trầm trồ chiêm ngưỡng nàng Kiều bước ra từ trang sách

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.