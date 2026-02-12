Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: 5 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng | Lão nông "hô biến" dưa hấu thành thỏi vàng
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: 5 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng | Lão nông "hô biến" dưa hấu thành thỏi vàng

Thanh Niên
Thanh Niên
12/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 12.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 12.2: 5 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng | Lão nông "hô biến" dưa hấu thành thỏi vàng

Bắt khẩn cấp người đàn ông lái Bently hung hăng sau va chạm giao thông

Ngày 12.2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mã Thanh (49 tuổi) và Ngô Duy Đông (49 tuổi, cùng ở TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt khẩn cấp người đàn ông lái Bently hung hăng sau va chạm giao thông

Chở hành lý trên nóc ô tô về quê ăn tết: Có bị CSGT phạt?

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hình ảnh người dân sử dụng ô tô cá nhân về quê ăn tết cùng gia đình, người thân khá phổ biến. Vì không phải mẫu xe nào cũng có không gian chứa đồ thoải mái nên hình ảnh chở hành lý, quà cáp được chèn buộc trên nóc xe xuất hiện khá nhiều, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc.

Chở hành lý trên nóc ô tô về quê ăn tết: Có bị CSGT phạt?

Khi trải nghiệm người bệnh trở thành chìa khóa đổi mới dịch vụ y tế

Ngày 10.2.2026, Chung kết cuộc thi "Giải pháp Marketing trải nghiệm: Từ thấu hiểu đến phát triển dịch vụ y tế" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên, Nhà thuốc Long Châu và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, đã chính thức công bố các giải pháp xuất sắc được vinh danh từ 16 đội thi tiêu biểu. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường để các đơn vị trong bệnh viện đề xuất những giải pháp thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bệnh, góp phần đổi mới dịch vụ y tế trong giai đoạn mới.

Khi trải nghiệm người bệnh trở thành chìa khóa đổi mới dịch vụ y tế

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

