Người dân có nhà, đất tại TP.HCM sau sáp nhập cần nắm thông tin này

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã nhận được văn bản của các phường, xã đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp các loại sổ hồng đã được cấp theo Quyết định số 230/1989 của UBND TP.HCM và các quy định về pháp luật nhà ở khác có liên quan qua các thời kỳ (trong đó có trường hợp đã trước bạ nhà đất, đã thực hiện công chứng, chuyển nhượng được đăng ký tại Sở Địa chính - Nhà đất, Trung tâm Thông tin và Đăng ký nhà đất thành phố) trước ngày 1.8.2024.

Các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (do Sở Nhà đất TP.HCM cấp); giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy có màu trắng, chữ đen, thường được gọi là giấy trắng; giấy có màu trắng chữ xanh, thường được gọi là giấy xanh); quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy giao đất và các loại giấy chứng nhận khác về nhà, đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của TP.HCM cấp trước đây không đúng mẫu theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật nhà ở tại thời điểm cấp giấy mà nay người dân có đơn đề nghị cấp sổ hồng thì thuộc trường hợp cấp lần đầu hay cấp đổi.

Nhiều trường hợp người dân có nhà, đất đã được cấp sổ hồng qua các thời kỳ, nay có thể cấp mới hoặc đăng ký biến động ẢNH: ĐÌNH SƠN

Qua kiểm tra, rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đối với các trường hợp đã có giấy trắng, giấy xanh, quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy giao đất, các giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở đã được cấp theo Quyết định số 230/1989 và các quy định về pháp luật nhà ở khác có liên quan qua các thời kỳ.

Liên quan đến nội dung trên, Cục Quản lý đất đai đã có ý kiến hướng dẫn tại Công văn số 41/2026.

Đối với các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15.10.1993 do UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tiễn trên địa bàn TP.HCM sau hợp nhất làm cơ sở xem xét cấp sổ hồng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 95/2024 của UBND TP.HCM cũ, Quyết định số 43/2024 của UBND tỉnh Bình Dương cũ và Quyết định số 43/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, căn cứ quy định pháp luật, chỉ trường hợp người sử dụng đất có các loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1); giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (2); giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (3); giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (4); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (5); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (6) thì thực hiện đăng ký biến động đất đai.

Giấy trắng, giấy xanh có thể cấp lại lần đầu ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trường hợp có các loại giấy tờ từ 1 - 5 nếu có nhu cầu cấp đổi sang sổ hồng thì thực hiện cấp đổi. Các trường hợp sử dụng nhà, đất còn lại không có các loại giấy tờ từ 1 - 5, sử dụng đất trước ngày 15.10.1993 và có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 137 luật Đất đai 2024 thì thực hiện cấp sổ hồng lần đầu và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Các trường hợp sử dụng đất theo quy định từ khoản 2 đến khoản 9 điều 137 và điều 138, 139, 140, 141 luật Đất đai 2024 cũng thuộc trường hợp thực hiện cấp sổ hồng lần đầu.

Ngoài ra, trước đây qua rà soát các loại sổ hồng đã cấp trên địa bàn TP.HCM (cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 7139/2015 xác định các loại giấy trắng, giấy xanh cũng thuộc trường hợp cấp sổ hồng lần đầu.

Để thống nhất hướng xử lý chung trên địa bàn TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 168 phường, xã và đặc khu nghiên cứu các nội dung nêu trên và ý kiến của Cục Quản lý đất đai để chủ động tiếp nhận, xem xét, giải quyết việc cấp sổ hồng theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.