Người dân, doanh nghiệp gởi hơn triệu tỉ đồng vào ngân hàng

Theo đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã tăng thêm 363.000 tỉ đồng chỉ trong tháng 6, nâng tổng số dư tiền gửi lên 8,104 triệu tỉ đồng. Điều này giúp tốc độ tăng của khối doanh nghiệp lên 5,7% so với đầu năm thay vì chỉ 0,97% của tháng trước đó. Như vậy, so với cuối năm ngoái, các doanh nghiệp gửi tiền vào hệ thống ngân hàng tăng thêm 437.000 tỉ đồng.

Còn đối với tiền gửi cá nhân, tốc độ tăng chậm lại, thêm 91.000 tỉ đồng trong tháng 6, nâng tổng dư tiền gửi lên 7,694 triệu tỉ đồng. So với đầu năm, tiền gửi cá nhân tăng 8,91%, tương đương thêm 629.000 tỉ đồng.

Tiền gửi vào ngân hàng tháng 6 tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Như vậy, lượng tiền gửi của doanh nghiệp, cá nhân vào ngân hàng trong 6 tháng đầu năm trên 1,066 triệu tỉ đồng, tăng 7,2%. Hiện tiền gửi đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này tăng gấp hơn 2 lần so với năm ngoái chỉ tăng 2,62%, thêm 350.000 tỉ đồng. Tổng phương tiện thanh toán trong ngân hàng đã tăng lên 19,584 triệu tỉ đồng, tăng 9,32% so với cuối năm 2024.

Dù vậy, tốc độ huy động tiền gửi của các nhà băng hiện vẫn thấp hơn so với cho vay. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, cuối tháng 6, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 17,16 triệu tỉ đồng, tăng 9,91% so với đầu năm. Đến cuối tháng 8, tăng trưởng tín dụng đã đạt 11,09%.

Lượng tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng lên cao dù lãi suất huy động khá ổn định ở mức phổ biến 5-6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, dưới 6 tháng lãi suất cũng dao động từ 1,6 - 4%/năm. Lý giải nguyên nhân lãi suất tiết kiệm thấp nhưng tiền vẫn vào ngân hàng, một số chuyên gia cho rằng chính vì cho vay tăng nên lượng tiền trở lại vào hệ thống ngân hàng dưới dạng tiền gửi cũng tăng lên.