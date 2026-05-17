Người dân hiến kế đỗ xe ở TP.HCM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đức Thành (P.Diên Hồng) cho rằng cần quy hoạch đồng bộ giữa giao thông và phát triển đô thị, đặc biệt là câu chuyện đỗ xe khi: "Tình trạng đỗ ô tô dưới lòng đường đã được người dân, cử tri phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để".

Thiếu trầm trọng bãi đậu xe là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc Ảnh: Độc Lập

Vẫn còn nhiều đường rộng, thoáng, không nên cấm

Phản hồi các ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng câu chuyện đỗ xe dưới lòng đường là vấn đề rất nan giải, không chỉ ở TP.HCM mà ngay cả nhiều nước trên thế giới cũng gặp phải. "Nếu cấm đỗ xe thì người dân sẽ đỗ ở đâu? Trước khi tính chuyện cấm phải tính được chỗ cho xe đỗ", ông Quang nói.

Câu nói của Bí thư Thành ủy TP.HCM được nhiều bạn đọc (BĐ) ủng hộ, đồng thời hiến kế thêm về giải pháp tạo chỗ đỗ xe tại TP.HCM để tránh tình trạng bị lấn chiếm, ùn tắc. BĐ Phongthanhhaw viết: "Cảm ơn bác Quang đã nói hộ lòng dân".

BĐ Hoang Tran đồng tình khi cho rằng: "Chỉ nên cấm đậu với những vỉa hè đông đúc người đi lại, còn với những vỉa hè cả ngày mới có 1 người đi qua thì nên cho đậu xe. Hiện tại, chỗ nào cũng cấm đậu trên vỉa hè, làm người ta đậu xuống đường, càng quá vô lý và nguy hiểm". Phản hồi bạn Hoang Tran, BĐ 57602 viết: "Nhiều vỉa hè rộng, muốn đỗ xe một nửa lên vỉa hè, vẫn còn đủ hơn 1 m cho người đi bộ mà cũng không dám đỗ".

BĐ Pham Duy An góp ý: "Chỉ cần gắn thêm biển báo ở các cung đường vỉa hè rộng, cho phép đỗ xe lên vỉa hè".

Quy hoạch tổng thể cần bài bản

Có rất nhiều ý kiến BĐ ủng hộ cử tri Thành, chỉ ra những chỗ đường đã nhỏ, đông mà cứ đỗ xe tràn lan. BĐ Thảo nói thẳng: "Ủng hộ cấm đậu xe hơi dưới lòng lề đường ở những đường nhỏ hẹp hay hẻm. Cụ thể ngay ngã ba Huỳnh Tịnh Của và Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa, TP.HCM, xe hơi đậu gây kẹt xe, thậm chí đậu luôn ngay ngã ba rẽ phải, nhưng không thấy cơ quan nào xử lý, nhất là giờ cao điểm".

Tuy nhiên, đa số bạn đọc tâm huyết đều góp ý kiến để tìm giải pháp dứt điểm tình trạng này. BĐ Sanh Pham viết: "Ngành xây dựng vẫn đang thiếu một quy hoạch bãi đỗ xe toàn diện bền vững, "rách" đâu vá đấy".

BĐ Trương thì cho rằng: "Nhà có chỗ để xe thì mới được mua ô tô, cấm đậu xe các con đường hẹp chỉ đủ lưu thông một chiều, một làn xe". Đồng tình, bạn Vu Van Hai hiến kế: "Theo tôi, ở các đường có 4 làn nên cho xe hơi đậu 2 bánh dưới lòng đường, 2 bánh trên lề. Ở các đường 2 làn xe, tổ chức đậu xe theo ngày chẵn, lẻ ở mỗi chiều đường, cũng đậu 2 bánh dưới lòng đường và 2 bánh trên lề đường".

BĐ Tran Quang Minh góp ý thêm về trách nhiệm bản thân khi ra đường: "Kinh doanh cũng phải có trách nhiệm với xã hội". Còn BĐThanhhieu0812 thì góp ý: "Nên có quy hoạch, khi xây dựng mới các nhà hàng, siêu thị, trường học, cơ quan hành chính, nơi tập trung đông người phải có bãi đậu xe tùy theo quy mô xây dựng, gồm xe 2 bánh, 4 bánh, xe nhiều chỗ ngồi".

BĐ Thanh Le hiến kế chi tiết: "Muốn điều hòa lượng xe đỗ trên đường, xe di chuyển thì cứ thực hành chính sách quản lý từ gốc: khi đi mua xe, phải chứng minh có chỗ đậu duy trì liên tục hợp pháp xe đó (giấy đăng ký garage dài hạn - mua quyền đậu xe). Về quản lý chung, chính quyền địa phương phải quy hoạch chỗ đậu xe; nơi nào trung tâm, mật độ đông đúc thì áp dụng thu phí lưu thông và chỗ đậu xe có phí cao hơn, giới hạn theo giờ. Nơi nào mật độ giãn thì phí đậu xe giảm, hoặc kéo dài thời gian đậu. Nơi vắng nên bố trí chỗ đậu xe không thu phí. Đậu xe ngoài mấy chỗ đó cứ phạt theo quy định".

Một trong những giải pháp mà BĐ cũng đề cập là cần xây dựng thêm các bãi đỗ xe. BĐ Tien Đạt Dương đề nghị: "Hiện tại có rất nhiều mặt bằng bỏ trống, nên dùng những nơi này làm các bãi đỗ xe tạm".