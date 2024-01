Người dân kể lại giây phút tước dao người phụ nữ uy hiếp nhân viên F88

Ngày 9.1, Công an Q.12 (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Bùi Thị Thanh Trúc (35 tuổi, ngụ Q.8) để điều tra vụ người này dùng dao uy hiếp nhân viên cửa hàng F88 trên đường Phan Văn Hớn (P.Tân Thới Nhất, Q.12) vào sáng cùng ngày. Bùi Thị Thanh Trúc bị chính nạn nhân cùng người dân khống chế, bắt giữ bàn giao cho công an.



Người phụ nữ rút dao uy hiếp nhân viên F88 ở TP.HCM

Thực nghiệm hiện trường vụ dùng dao uy hiếp nhân viên F88

Theo ghi nhận, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng Công an Q.12 đã đưa Trúc trở lại cửa hàng trên đường Phan Văn Hớn để thực nghiệm hiện trường. Bên ngoài cửa hàng rất đông lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố có mặt giữ an ninh trật tự.

Đến hơn 15 giờ cùng ngày, việc thực nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Bùi Thị Thanh Trúc sau đó được đưa lại lên xe chuyên dụng chở về trụ sở công an và lực lượng chức năng cũng rời đi.

Cửa hàng F88, nơi xảy ra vụ nữ nhân viên bị người phụ nữ cầm dao uy hiếp T.K

Ông B. (hơn 45 tuổi, ở nhà gần cửa hàng F88) là người trực tiếp xông vào cửa hàng F88 tước dao, khống chế người phụ nữ cầm dao giằng co với nhân viên F88. Ông B. nói, vụ việc rất may được mọi người vào ứng cứu, nếu không đã có án mạng.



Theo ông B., hơn 9 giờ cùng ngày, ông từ nhà đi bộ ngang qua cửa hàng F88 đường Phan Văn Hớn thì có một xe máy dựng phía trước cửa hàng này. Nhìn vào bên trong thì có người phụ nữ đi ra rồi quay trở lại vào bên trong cửa hàng. Đi qua một đoạn, ông B. nghe tiếng la nên quay lại cửa hàng F88 để xem.

"Tôi mở cửa ra thì nghe tiếng hô "cướp, cướp". Lúc đó, nữ nhân viên F88 đang giằng co với người phụ nữ cầm dao. Cô nhân viên cố đè tay cầm dao người này xuống, thấy vậy tôi lao tới khống chế, tước dao quăng ra xa", ông B. nói.

Người phụ nữ bị người dân khống chế, tước dao

Sau khi tước dao của người phụ nữ, ông B. bảo nhân viên F88 ra phía ngoài gọi mọi người. Sau đó, nhiều người đến rồi dùng dây trói tay người phụ nữ lại và gọi báo công an.

Vờ hỏi chuyển tiền rồi dùng dao đe dọa nhân viên F88



Theo báo cáo ban đầu, lúc 9 giờ 10 ngày 9.1, Trúc đến cửa hàng F88 trên đường Phan Văn Hớn, để xe máy trước cửa rồi đi vào bên trong.

Lúc này, Trúc phát hiện tại cửa hàng F88 chỉ có chị T.T.N.H (không phải 2 người như thông tin trước đó) đang ngồi bên trong quầy. Trúc hỏi chị H., muốn chuyển tiền nhanh bên ngân hàng có cần giấy tờ gì? Khi chị H. cho biết cần phải có CCCD thì Trúc nói không có và hỏi tiếp chuyển tiền qua Momo được không thì chị H. không đồng ý.

Công an đưa người phụ nữ đến thực nghiệm lại hiện trường T.K

Trúc đi ra xe máy, lấy con dao (loại dao gọt trái cây) cán màu vàng cất giấu bên trong cốp xe giấu vào trong người. Trúc quay vào bên trong cửa hàng, lấy dao đe dọa chị H. nhằm chiếm đoạt tài sản. Lúc này, chị H. giằng co với Trúc đồng thời tri hô. Trúc bị chị H. cùng người dân bắt giữ, sau đó bàn giao công an xử lý.

Công an thu giữ một dao lưỡi sắc nhọn dài 11 cm, rộng 2 cm, cán bằng nhựa màu vàng dài 10 cm và một xe máy.

Hiện Công an Q.12 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nhân viên cửa hàng F88 bị người phụ nữ cầm dao uy hiếp.