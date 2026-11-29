Người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, chuẩn bị di dời

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 28.11, tại khu Mả Lạng (hay còn gọi là khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), nhiều người dân và nhân công tất bật dọn dẹp, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án chỉnh trang đô thị.

Ẩn sâu bên trong khu dân cư lâu đời này là mạng lưới hẻm nhỏ chằng chịt, nơi sinh sống của phần lớn lao động tự do mưu sinh bằng nghề bán vé số, chạy xe ôm, phụ hồ...

Người dân khu Mả Lạng tháo dỡ nhà cửa ẢNH: UYỂN NHI

Người dân sống trong hẻm 86 Nguyễn Cư Trinh cho biết việc tháo dỡ đã diễn ra gần một tuần. Riêng trong ngày 28.11, nhiều người tạm dừng công việc vì lo ngại trời mưa mất an toàn.

Nhiều căn nhà tại khu Mả Lạng đã bị đập bỏ ẢNH: UYỂN NHI

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Bình (48 tuổi, cư dân lâu năm tại khu Mả Lạng) cho biết căn nhà của gia đình ông ước tính được bồi thường hơn 2 tỉ đồng: "Kỳ này mức bồi thường khá hợp lý nên đa phần bà con đều đồng tình ủng hộ chủ trương chỉnh trang đô thị, chứ không gặp nhiều vướng mắc như một số dự án trước đây".

Theo ông Bình, hiện chỉ còn một số trường hợp đang hoàn tất thủ tục do vướng mắc về giấy tờ. Những hộ còn lại sẵn sàng bàn giao mặt bằng để khu vực sớm được chỉnh trang.

Ông Bình cho rằng mức bồi thường lần này khá hợp lý ẢNH: UYỂN NHI

Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương, nhiều người không khỏi lưu luyến khi chuẩn bị rời nơi ở đã gắn bó suốt hàng chục năm. Ông Long (ngoài 70 tuổi, thợ làm giày đã nghỉ hưu) đã sống tại hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh từ thời căn nhà được mua với giá chỉ 7.000 - 8.000 đồng.

"Nhà nước đã quy hoạch thì người dân phải chấp hành. Nhưng thực lòng mà nói, gắn bó mấy chục năm nay giờ dời đi ai cũng buồn, nhiều khi lưu luyến chẳng biết chừng nào mới gặp lại bà con chòm xóm", ông Long tâm sự.

Ông Long đã gắn bó với căn nhà trong hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh suốt 60 năm ẢNH: UYỂN NHI

Theo ông Long, căn nhà rộng hơn 20 m2 của gia đình dự kiến áp giá bồi thường 163 triệu đồng/m2, tổng số tiền ước tính khoảng 4 tỉ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ được chia đều cho 4 anh em trong gia đình.

Ông Long nói với số tiền trên, ông khó có thể mua được nhà mới tại thành phố. Hiện ông đã nộp đầy đủ hồ sơ, chờ nhận tiền bồi thường để có kinh phí đặt cọc thuê nhà ở tạm.

Công tác tháo dỡ nhà cửa ở khu Mả Lạng đã diễn ra gần 1 tuần qua ẢNH: UYỂN NHI

Chỉnh trang khu Mả Lạng sau gần 30 năm chờ đợi

Khu Mả Lạng là một trong những khu dân cư có mật độ dân số cao bậc nhất khu vực trung tâm TP.HCM. Phần lớn nhà ở được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, nhiều công trình đã xuống cấp.

Nhiều người thu mua ve chai ở hẻm 86 Nguyễn Cư Trinh ẢNH: UYỂN NHI

Trước năm 1975, phần lớn khu Mả Lạng là nghĩa địa. Sau khi các ngôi mộ được di dời, nhiều người dân đến sinh sống, từng bước hình thành khu dân cư đông đúc với 1.459 hộ và 4.693 nhân khẩu. Đến năm 2000, TP.HCM đã tính chuyện chỉnh trang khu vực này nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân.

Gạch, bê tông và sắt thép ngổn ngang tại một căn nhà vừa được tháo dỡ bên con hẻm nhỏ ở khu Mả Lạng ẢNH: UYỂN NHI

Khu Mả Lạng có khoảng 1.030 căn nhà nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Trong đó, hơn 500 căn có diện tích dưới 20 m2, đặc biệt có khoảng 187 căn chỉ rộng từ 5 - 10 m2.

Hiện nay, việc giải phóng mặt bằng khu dân cư này nằm trong dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo có tổng vốn sơ bộ hơn 16.300 tỉ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.

Người dân thu gom sắt thép từ căn nhà vừa được tháo dỡ ẢNH: UYỂN NHI

Theo kế hoạch, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31.12.2026.

Công tác bàn giao mặt bằng phục vụ dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31.12 ẢNH: UYỂN NHI

Nhân công tất bật tháo dỡ sàn bê tông ẢNH: UYỂN NHI

Bà Thu (người dân sống tại khu Mả Lạng từ năm 1982) cho biết căn nhà rộng hơn 20 m2 là nơi sinh sống của hơn chục thành viên. Hiện nhà bà đã qua 2 lần họp và đang chờ đợt họp tiếp theo để nhận thông báo bồi thường chính thức ẢNH: UYỂN NHI

Nhà của bà Minh ở khu Mả Lạng rộng khoảng 10 m2, có 5 người sinh sống ẢNH: UYỂN NHI

Toàn cảnh khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG