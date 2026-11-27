Theo văn bản UBND xã Bà Điểm (TP.HCM) vừa cung cấp cho báo chí, địa phương đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo).
Khoảng 96% trường hợp nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng
Công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 đi qua địa bàn xã có 264 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, tỷ lệ đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đạt khoảng 96%.
Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xã Bà Điểm đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc.
UBND xã Bà Điểm cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện dự án kiểm tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, kiểm đếm tài sản, cung cấp hồ sơ địa chính...
Đáng chú ý, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Một số trường hợp được giải quyết hồ sơ và trao giấy phép ngay tại nhà, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Giải phóng mặt bằng quốc lộ 22 qua xã Bà Điểm còn vướng gì?
UBND xã Bà Điểm thông tin, những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm và quá trình sử dụng đất qua nhiều giai đoạn; hồ sơ địa chính chưa đồng bộ; tình trạng chuyển nhượng, thừa kế qua nhiều thời kỳ.
Bên cạnh đó, một số trường hợp còn có ý kiến khác nhau về điều kiện, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những vấn đề này đòi hỏi thời gian xác minh, đối chiếu hồ sơ và sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, đơn vị, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
UBND xã Bà Điểm nhấn mạnh sẽ chủ động giải quyết từng trường hợp, tiếp tục vận động, đối thoại và xử lý kiến nghị trên cơ sở quy định pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.
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Dự án mở rộng quốc lộ 22 dự kiến "về đích" năm 2028
Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 dài khoảng 8,7 km (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3 TP.HCM, đi qua quận 12 và huyện Hóc Môn cũ) có tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.
Theo kế hoạch quốc lộ 22 sẽ mở rộng lên 60 m, quy mô 10 làn xe. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh); đồng thời kết nối đồng bộ với các tuyến đường đang triển khai như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đường Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM... và các quốc gia trong khu vực ASEAN.
Trên tuyến sẽ xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao với các đường Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi.
Quốc lộ 22 đoạn từ nút giao quốc lộ 1 đến cầu An Hạ có chiều dài khoảng 10 km, mang tên đường Lê Quang Đạo; đoạn từ cầu An Hạ đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh dài khoảng 20 km, mang tên đường Phan Văn Khải.
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