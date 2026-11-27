Theo văn bản UBND xã Bà Điểm (TP.HCM) vừa cung cấp cho báo chí, địa phương đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo).

Khoảng 96% trường hợp nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng

Công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 đi qua địa bàn xã có 264 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, tỷ lệ đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đạt khoảng 96%.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xã Bà Điểm đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc.

Người dân dỡ nhà, mở rộng quốc lộ 22 ở TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

UBND xã Bà Điểm cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện dự án kiểm tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, kiểm đếm tài sản, cung cấp hồ sơ địa chính...

Đáng chú ý, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Một số trường hợp được giải quyết hồ sơ và trao giấy phép ngay tại nhà, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Giải phóng mặt bằng quốc lộ 22 qua xã Bà Điểm còn vướng gì?

UBND xã Bà Điểm thông tin, những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm và quá trình sử dụng đất qua nhiều giai đoạn; hồ sơ địa chính chưa đồng bộ; tình trạng chuyển nhượng, thừa kế qua nhiều thời kỳ.

Bên cạnh đó, một số trường hợp còn có ý kiến khác nhau về điều kiện, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những vấn đề này đòi hỏi thời gian xác minh, đối chiếu hồ sơ và sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, đơn vị, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Nút giao ngã tư An Sương, quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo, xã Bà Điểm, TP.HCM) sắp được mở rộng lên 10 làn xe (ảnh chụp tháng 1.2025) ẢNH: NGUYỄN TIẾN

UBND xã Bà Điểm nhấn mạnh sẽ chủ động giải quyết từng trường hợp, tiếp tục vận động, đối thoại và xử lý kiến nghị trên cơ sở quy định pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

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