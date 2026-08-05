Tiến độ giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 22 lên 10 làn xe ở TP.HCM

Ngày 5.8, Ban Quản lý đầu tư xây dựng xã Bà Điểm (TP.HCM) thông báo về việc khẩn trương di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thi công dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng phục vụ cải tạo, mở rộng quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo), đoạn qua địa bàn xã Bà Điểm.

Còn 44 trường hợp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng

UBND xã Bà Điểm cho biết dự án đi qua địa bàn xã có 264 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, 220 trường hợp đã đồng ý bàn giao mặt bằng, còn 44 trường hợp chưa đồng ý bàn giao.

Để đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, xã Bà Điểm đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng quốc lộ 22 khẩn trương di dời.

Nhóm này gồm những người đang thuê mặt bằng để ở, sản xuất, kinh doanh, buôn bán... trên phần đất thuộc phạm vi dự án. Xã Bà Điểm đề nghị các trường hợp trên sớm sắp xếp nơi ở, địa điểm kinh doanh mới, di dời tài sản và hoàn trả mặt bằng cho người có đất thu hồi.

Thời hạn bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 10.8.2026.

Nút giao ngã tư An Sương, quốc lộ 22 (nay là đường Trần Quang Đạo, xã Bà Điểm, TP.HCM) sắp được mở rộng lên 10 làn xe (ảnh chụp tháng 1.2025) ẢNH: UYỂN NHI

Dự án mở rộng quốc lộ 22 "về đích" năm 2028

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án mở rộng quốc lộ 22 có tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Dự án dài khoảng 8,7 km, từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 TP.HCM (đi qua quận 12 và huyện Hóc Môn cũ) sẽ mở rộng lên 60 m, quy mô 10 làn xe.

Theo UBND xã Bà Điểm, dự án mở rộng quốc lộ 22 là công trình trọng điểm, cấp bách. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh); đồng thời kết nối đồng bộ với các tuyến đường đang triển khai như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đường Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM... và các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Trên tuyến sẽ xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao với các đường Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi.