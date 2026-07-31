Toàn cảnh tuyến đường sắp mở rộng 40 m, vốn hơn 3.500 tỉ đồng ở tây bắc TP.HCM

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 29.7, đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân (ở quận 12 cũ) có nhiều xe tải nặng lưu thông. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi; bụi bay mù mịt mỗi khi xe chạy qua.

Toàn cảnh đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Quá (72 tuổi, chủ một tiệm sửa xe trên tuyến đường), chỉ tay về phía mặt đường và cho biết người dân đã nghe thông tin về dự án từ lâu.

"Đường này nhiều người té. Hôm rồi có mấy cô bác chạy xe bị té, ai sơ ý chạy nhanh cũng dễ gặp nguy hiểm. Mùa mưa thì đường lầy lội, còn mùa nắng bụi mù. Tôi mong tuyến đường sớm được làm để bà con đi lại thuận tiện, dễ làm ăn", ông Quá chia sẻ.

Ông Quá cho biết mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi và nhiều bụi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự kiến khởi công đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân trong quý 4/2026

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 30.7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư) cho biết dự án ảnh hưởng 471 trường hợp. Trong số này, dự kiến có 114 trường hợp giải tỏa trắng và được bố trí tái định cư.

Dự án mở rộng, cải tạo đường liên phường ảnh hưởng 471 trường hợp ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đến nay, Hội đồng bồi thường dự án đã họp, thông qua 100% phương án bồi thường chi tiết cho từng hộ dân. Các đơn vị đang chuẩn bị niêm yết phương án và tổ chức đối thoại với người dân.

Phương án bồi thường dự kiến được phê duyệt trong quý 3/2026. Toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án được đặt mục tiêu bàn giao trong quý 4/2026.

Đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân có mặt đường hẹp, nhiều xe tải đi qua ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Song song đó, Ban Giao thông đang tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán; đồng thời lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng trong quý 4/2026.

Nút giao Lê Văn Khương, điểm đầu dự án mở rộng đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tuyến chính rộng 40 m, xây mới cầu Đá Hàn

Dự án xây dựng đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2) thuộc nhóm A, là công trình đường bộ đô thị cấp I, đi qua phường Thới An và phường Thạnh Xuân, TP.HCM.

Khu vực dự kiến bị giải tỏa trắng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tuyến đường có điểm đầu giao với đường Lê Văn Khương, điểm cuối giao với đường Hà Huy Giáp, tổng chiều dài gần 4,5 km. Dự án còn có nhánh kết nối với đường Lê Thị Riêng dài khoảng 200 m.

Theo quy hoạch, tuyến chính rộng 40 m, bố trí 6 làn xe. Nhánh đường Lê Thị Riêng rộng 30 m, quy mô 4 làn xe. Dự án cũng xây mới cầu Đá Hàn dài khoảng 56 m.

Mặt đường tuyến Thới An - Thạnh Xuân xuống cấp ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường sẽ được đầu tư đồng bộ, phù hợp với tiêu chuẩn đường đô thị.

Đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2) sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ tây bắc TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm tỷ trọng lớn. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2028.

Tuyến đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân dài gần 4,5 km, dự kiến khởi công quý 4/2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo phường Thới An, đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2) sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ tây bắc TP.HCM, tăng kết nối vùng và giảm áp lực cho đường Đỗ Mười (tức quốc lộ 1).

Vị trí đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân dài 4,5 km được mở rộng lên 40 m ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Dự án cũng được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại khu vực nút giao Hà Huy Giáp - Tô Ngọc Vân và đường Đỗ Mười, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.