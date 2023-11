Người dân kịp thời đoạt dao của 2 nam sinh đang nhằm đánh nhau

Tối 30.11, lãnh đạo Công an TT.Tứ Kỳ (H.Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh thông tin 2 nam sinh xảy ra mâu thuẫn, xô xát trên địa bàn. Đáng lưu ý, 2 học sinh này đã dùng dao nhằm tấn công nhau.

"Qua xác minh ban đầu, có 2 nam sinh nghi của Trường THPT Tứ Kỳ 2 liên quan đến vụ việc kể trên. Do được người dân can thiệp kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả xấu", lãnh đạo Công an TT.Tứ Kỳ thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ở ngoài đường gần một trường THPT trên địa bàn H.Tứ Kỳ. Thời điểm trên, có rất đông học sinh và người dân đang lưu thông trên đường. Chứng kiến cảnh 2 nam sinh đang xô xát, trên tay có cầm dao, tất cả đều hoảng loạn.

Người đàn ông đang tước dao từ tay nam sinh C.T.V

Thấy vậy, một người đàn ông đã lao vào khống chế một nam sinh đang cầm dao. Nam sinh vẫn đang mặc đồng phục mùa đông, trên vai có đeo ba lô. Nam sinh còn lại đứng ngoài định cầm dao lao vào thì được người dân ngăn cản.

Sau một hồi giằng co, được sự giúp đỡ của nhiều người, người đàn ông đã đoạt được con dao mà nam sinh cầm trên tay, và ngăn không cho 2 nam sinh tiếp tục xô xát.