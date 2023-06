Người dân ngao ngán vì những 'khối bê tông khổng lồ' làm xấu bộ mặt thành phố

Dự án One Central Saigon

Dự án One Central Saigon ban đầu có tên gọi là The Spirit of Saigon, nằm trên khu đất tứ giác Bến Thành, với 4 mặt tiền là đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm và đường Calmette.



Đây là khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ, siêu căn hộ, khách sạn 6 sao với tổng diện tích hơn 8.500 mét vuông, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ tháng 4.2013. Dự án được khởi công vào năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2015. Tuy nhiên, sau nhiều lần đổi chủ, dự án này chỉ là một khối bê tông khổng lồ nằm án ngữ ngay trước chợ Bến Thành suốt hơn 10 năm trôi qua.

Dự án One Central Saigon nằm ngay trên khu đất kim cương với 4 mặt tiền và đối diện Chợ Bến Thành CHIÊU NGÔ

Dự án Saigon One Tower

Dự án Saigon One Tower rộng hơn 6.600 mét vuông, nằm trên “đất vàng” ở góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng cũng là tòa nhà xây dựng dang dở, hoang phế. Cách đây 16 năm, dự án được khởi công với vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng và được xem là dự án hoành tráng nhất lúc bấy giờ. Thế nhưng, công trình này bị nhiều lần điểm tên trong danh sách các dự án “làm xấu bộ mặt thành phố”. Đến nay, qua nhiều lần đổi chủ, dự án vẫn dở dang và chưa hẹn ngày khởi động lại.

Dự án Saigon One Tower rộng hơn 6.600 mét vuông, nằm trên “đất vàng” ở góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng CHIÊU NGÔ

Cách đây 16 năm, dự án được khởi công với vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng CHIÊU NGÔ

Dự án Trung tâm triển lãm Thủ Thiêm

Dự án Trung tâm triển lãm Thủ Thiêm có tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng, do Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch, thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM làm chủ đầu tư, được khởi công vào quý 1.2013 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

Nhưng vì nhiều lý do, dự án đã dời ngày khánh thành nhiều lần và hiện chỉ mới thực hiện được khoảng 45% khối lượng công việc và chưa hẹn ngày hoàn thành, dẫn đến đội vốn. Đoạn bờ sông Sài Gòn tiếp giáp trung tâm quận 1 có lẽ là một trong những góc đẹp nhất TP.HCM. Thế nhưng, bức tranh đẹp đang bị các dự án này làm cho xấu đi.

Dự án Trung tâm triển lãm Thủ Thiêm giờ chỉ là một khối bê tông khổng lồ CHIÊU NGÔ

Dự án này khởi công vào quý 1.2013 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng bỏ hoang. CHIÊU NGÔ