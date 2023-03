Người đàn ông 26 năm đi chân trần đến mọi nơi

Ông Joseph DeRuvo, 59 tuổi, sống ở thành phố Norwalk, bang Connecticut (Mỹ). Khi còn trẻ, ông được chẩn đoán viêm khớp biến dạng bàn ngón chân cái. Hậu quả là khiến khớp ở gốc ngón chân cái bị lệch, gây sưng đau dữ dội. Cả 2 chân ông DeRuvo đều mắc tình trạng này, theo báo The New York Times (Mỹ).

Ông Joseph DeRuvo đã có khoảng 26 năm không mang giày dép và đi chân trần MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Hậu quả là khiến ông DeRuvo cảm thấy đau đớn khi mang giày. Vì quá đau nên ông đã bỏ cả giày và dép để đi chân trần. Bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật để giảm đau. Tuy nhiên, ông đã từ chối.

Ông DeRuvo không nhớ chính xác thời điểm mình bắt đầu đi chân trần nhưng ước tính khoảng 26 năm. Điều này có nghĩa là ông đã từ bỏ giày dép và đi chân trần đến nơi làm việc, siêu thị, công viên hay những nơi khác từ năm 33 tuổi.

Tuy nhiên, việc từ bỏ giày dép không đơn giản nhưng nhiều người vẫn nghĩ. Dù chúng ta sinh ra với đôi chân trần nhưng trong nhiều hoạt động thường ngày thì buộc phải mang giày dép. Trong nhiều tình huống, mang giày là biểu hiện của người lịch sự và trưởng thành. Đó là lý do vì sao ông DeRuvo và vợ là bà Lini Ecker sẽ không được vào một số nơi hay tham gia một số sự kiện.

Thông thường, mọi người dường như không cảm thấy thoải mái khi ở gần một người đi chân trần. Điều này là dễ hiểu vì ở một số nơi, chẳng hạn như các nhà hàng sang trọng, thì đi chân trần là biểu hiện của sự lập dị và kém lịch sự. Bộ phận quản lý của những nơi này thường sẽ mời ông DeRuvo mang giày hoặc đi ra ngoài.

Do đó, dù không muốn nhưng ông DeRuvo vẫn phải mang thứ gì đó vào chân trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn cùng bạn bè đến các nhà hàng không cho đi chân trần thì ông buộc phải mang dép.

Trời nắng nóng hay mùa đông tuyết phủ dày mặt đất thì ông DeRuvo vẫn đi chân trần. Do đi chân trần nhiều nên lớp da dưới lòng bàn chân của ông cũng có nhiều vết chai hơn người bình thường. Dù đối diện nguy cơ dẫm phải vật sắc nhọn nhưng với ông DeRuvo, nguy cơ này vẫn thấp hơn lợi ích có được khi không mang giày dép, theo The New York Times.