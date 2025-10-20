Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông 61 tuổi tử vong tại công trình thi công

Trần Kha
Trần Kha
20/10/2025 22:08 GMT+7

Một người đàn ông tử vong tại công trình thi công trên địa bàn xã Hóc Môn (TP.HCM) đang được công an điều tra, làm rõ.

Ngày 20.10, Công an xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong tại công trình thi công trên địa bàn.

Người đàn ông 61 tuổi tử vong tại công trình thi công- Ảnh 1.

Hiện trường người đàn ông tử vong

ẢNH: CTV

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và nội dung "đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn gần đường Huỳnh Thị Mài (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn cũ), nghi ngờ gặp tai nạn lao động một người ra đi tại chỗ".

Liên quan vụ việc này, cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện UBND xã Hóc Môn xác nhận có vụ người đàn ông tử vong tại công trình thi công trên địa bàn xã Hóc Môn, TP.HCM. Người tử vong là ông H.M.Đ (61 tuổi).

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tin liên quan

Điều tra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong

Điều tra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong

Trong khi dọn vệ sinh lò xi măng để nghỉ Tết, bất ngờ xi măng ở phía trên tụt xuống khiến 3 công nhân ở Nghệ An bị vùi lấp, tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

Công trình thi công đường Vành đai 3 Công an xã Hóc Môn TP.Hồ Chí Minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận