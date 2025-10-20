Người đàn ông 61 tuổi tử vong tại công trình thi công

Ngày 20.10, Công an xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong tại công trình thi công trên địa bàn.

Hiện trường người đàn ông tử vong ẢNH: CTV

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và nội dung "đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn gần đường Huỳnh Thị Mài (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn cũ), nghi ngờ gặp tai nạn lao động một người ra đi tại chỗ".

Liên quan vụ việc này, cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện UBND xã Hóc Môn xác nhận có vụ người đàn ông tử vong tại công trình thi công trên địa bàn xã Hóc Môn, TP.HCM. Người tử vong là ông H.M.Đ (61 tuổi).

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.