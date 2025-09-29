Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xôn xao clip toàn thân người đàn ông bao trùm bởi lửa

Trần Kha
Trần Kha
29/09/2025 18:29 GMT+7

Ngày 29.9, UBND xã An Nhơn Tây (TP.HCM) cho biết, công an xã đang tiến hành lập hồ sơ, điều tra vụ việc người đàn ông tự thiêu tại một ngôi nhà trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là ông T.T.T (39 tuổi, ở xã An Nhơn Tây). Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khi một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông tên T. cầm can xăng, đứng trước một ngôi nhà và đổ xăng lên người.

Xôn xao clip toàn thân người đàn ông bao trùm bởi lửa - Ảnh 1.

Ngọn lửa bao trùm người đàn ông

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong clip, ông T. nói: "Rồi, muốn chết phải không?". Một người đàn ông khác xuất hiện, yêu cầu ông T. rời khỏi ngôi nhà và chạy đến, dùng tay đẩy ông T. ra. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông T. bật hộp quẹt, khiến lửa bùng lên, bao trùm toàn thân. Nạn nhân sau đó được đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Điều đáng chú ý, theo đoạn clip, dù có một số người đứng gần hiện trường, không ai kịp can ngăn hay giật lấy chiếc bật lửa trước khi sự việc xảy ra.

Chiều 29.9, trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện UBND xã An Nhơn Tây xác nhận có vụ người đàn ông tự tưới xăng lên người. Bước đầu, sự việc được cho xuất phát từ chuyện tình cảm gia đình dẫn đến tự thiêu, không phải án mạng.

