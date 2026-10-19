    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Người đàn ông 62 tuổi bán dép bên lề đường TP.HCM, khách chạy xe nhiều vòng tìm mua

    Trần Kha
    Trần Kha
    Sau khi xem clip trên mạng, nhiều người tìm đến tận nơi ông Sơn (62 tuổi) trải bạt bán dép trên vỉa hè ở TP.HCM để mua ủng hộ. Có khách chạy xe nhiều vòng mới gặp được ông.

    Gọi là quầy chứ thực ra chỉ là miếng bạt trải ra bên lề đường để bán dép của người đàn ông giữa phố thị nhộn nhịp. Đó là ông Sang (tên thật là Nguyễn Trường Sơn, 62 tuổi). Dưới ánh đèn đường, người đàn ông tóc hoa râm, khuôn mặt khắc khổ cẩn trọng cầm từng đôi dép nhựa bọc ni lông giới thiệu cho khách khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

    Ấm lòng quầy dép lề đường của người đàn ông neo đơn ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Ông Sang vừa bán vé số vừa bán dép để kiếm thêm thu nhập

    ẢNH: TRẦN KHA

    Cạnh ông là chiếc xe đạp cà tàng - gia tài lớn nhất và cũng là "người bạn đồng hành" cùng ông chở hàng qua khắp các ngõ ngách.

    Tối 16.10, có mặt tại điểm bán của ông trên đường Phạm Đình Hổ, chúng tôi ghi nhận có khá đông người tìm đến.

    Ấm lòng quầy dép lề đường của người đàn ông neo đơn ở TP.HCM - Ảnh 2.

    Nhiều người đến mua dép ủng hộ ông Sơn

    ẢNH: TRẦN KHA

    Chị Phan Thị Trang (47 tuổi) vừa lựa xong đôi dép, chia sẻ: "Tôi đi làm ngang đây hoài nhưng không hay, xem được video bạn bè gửi mới biết hoàn cảnh của chú. Mấy hôm nay tôi đi tìm chú mấy vòng mà không gặp, tối nay gần 8 giờ chạy qua mới thấy. Thấy chú tuổi cao, neo đơn cơ cực mà chịu thương chịu khó lao động nên tôi ghé mua ủng hộ, mong chú có thêm chút tiền trang trải".

    Cuộc đời ông Sơn là chuỗi ngày dài mưu sinh không ngơi nghỉ. Từ thời trai trẻ bốc vác, đẩy xe rùa ở các bến bãi, chợ đầu mối cho đến khi sức khỏe giảm sút, ông chuyển sang bán dạo từ mài dao kéo, bán vé số rồi gom góp vốn liếng bán thêm dép nhựa. Dù hoàn cảnh, ông chưa từng nghĩ đến việc buông xuôi hay ngồi chờ sự thương hại, nương tựa vào người khác.

    "Ban ngày khoảng 7 - 8 giờ sáng tôi đi bán vé số vòng quanh các chợ Bình Tiên, Chợ Lớn tới trưa chiều. Chiều tối lại đẩy xe dép ra đây bán đến 11 - 12 giờ đêm, bữa nào vắng khách thì ráng tới 1 giờ sáng", ông Sơn cười.

    Ấm lòng quầy dép lề đường của người đàn ông neo đơn ở TP.HCM - Ảnh 3.

    Chị Phan Thị Trang chạy xe máy đến mua dép ủng hộ khi biết hoàn cảnh của ông Sơn

    ẢNH: TRẦN KHA

    Mắt mờ, răng rụng gần hết, nhưng mỗi khi có khách dừng lại hỏi thăm, ông đều đón nhận bằng sự niềm nở, trân trọng. Thấy nhiều người thương tình đến mua ủng hộ để quầy vơi bớt hàng, ông vui lắm.

    Nỗi niềm góc phố và giấc mơ bình dị

    Khi được hỏi vì sao tuổi đã xế chiều lại không tìm một căn phòng trọ nhỏ để che mưa che nắng, ông bộc bạch, giá thuê phòng trọ hiện nay quá cao so với thu nhập bấp bênh từ những tờ vé số và vài đôi dép. Nếu thuê phòng tầng trệt thì giá lên tới vài ba triệu đồng mỗi tháng - số tiền nằm ngoài khả năng của ông; còn phòng rẻ hơn thì lại nằm trên lầu cao, chân yếu mắt mờ không thể ngày ngày vác xe đạp cùng đống hàng cồng kềnh lên xuống.

    "Buôn bán ngày được ngày mất, tiền kiếm được chỉ vừa đủ đắp đổi qua ngày thì làm sao dám nghĩ đến chuyện mướn nhà. Bán xong mỗi tối, tôi lại tìm mái hiên quen hay góc vỉa hè, cây xăng gần đó ngả lưng tạm. Trời thương không mưa thì đỡ, hôm nào mưa lớn thì tìm mái hiên nhà người ta nép tạm hoặc khoác vội manh áo mưa ngủ qua đêm", ông tâm sự.

    Ấm lòng quầy dép lề đường của người đàn ông neo đơn ở TP.HCM - Ảnh 4.

    Người đàn ông cẩn thận lau chùi những đôi dép để trưng bày bên lề đường ở TP.HCM

    ẢNH: TRẦN KHA

    Trong câu chuyện đứt quãng giữa những lượt khách ghé mua, ông thoáng nhắc đến khoảng thời gian dài đằng đẵng sống thui thủi một mình sau những biến cố, thăng trầm của đời sống hôn nhân. Dù có lúc ông chia sẻ đã quen cảnh đơn độc suốt thời gian dài hoặc nhắc về người bạn đời ông đều chọn cách nói nhẹ tênh, không một lời oán trách số phận hay người thân. Các con đều đã có cuộc sống riêng và nỗi lo toan của họ, ông tâm niệm bản thân còn sức thì còn tự bươn chải, không muốn làm gánh nặng cho bất kỳ ai.

    Dòng người trên phố thưa dần, phố phường về khuya bắt đầu đón những cơn gió lạnh, quầy dép của người đàn ông neo đơn vẫn chong đèn. Khi được hỏi về ước mơ, người đàn ông 62 tuổi chỉ mỉm cười chất phác: "Ước sao có được mảnh đất nhỏ nuôi bầy gà, trồng vài cây dừa quanh năm xanh tốt để sớm tối tự chăm bẵm, sống thanh thản những năm tháng cuối đời là mãn nguyện rồi…".

    Tin liên quan

    27 năm mưu sinh dưới dòng rạch đen: Chuyện người đàn ông đãi bùn tìm trùn chỉ

    27 năm mưu sinh dưới dòng rạch đen: Chuyện người đàn ông đãi bùn tìm trùn chỉ

    Suốt 27 năm, người đàn ông lặn ngụp dưới những dòng rạch đen ở TP.HCM để đãi bùn tìm trùn chỉ. Công việc đầy hiểm nguy ấy đã giúp anh nuôi con ăn học, mua được căn nhà và giữ trọn niềm tự hào về nghề mưu sinh.

    Khám phá thêm chủ đề

    bán dép vỉa hè bán dép ở TP.HCM TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận