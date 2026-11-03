Người đàn ông hôn mê, tím tái vì sốc phản vệ sau khi dùng thuốc

Ngay lập tức, người nhà đưa anh đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa. Thời điểm nhập viện, người bệnh hôn mê, tím tái toàn thân, mạch ngoại vi không bắt được, huyết áp không đo được. Đây là các dấu hiệu suy hô hấp tối cấp và trụy tuần hoàn, có thể nhanh chóng dẫn đến ngừng tim ngừng thở, đe dọa tính mạng.

Đánh giá đây là trường hợp sốc phản vệ độ 3 (mức độ nặng nhất) do dị ứng thuốc, ê kíp cấp cứu đã lập tức kích hoạt quy trình báo động, phân loại người bệnh ở mức Triage 1 (ưu tiên cấp cứu cao nhất).

Người bệnh được tiêm bắp, truyền adrenaline liên tục, kiểm soát đường thở, thở oxy liều cao và bù dịch chống sốc khẩn cấp. Nhờ xử trí kịp thời theo phác đồ, mạch và huyết áp dần ổn định, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

24 giờ hồi sức tích cực giành sự sống

Ngay sau khi qua khỏi giai đoạn báo động đỏ tại Khoa Cấp cứu, người bệnh được chuyển khẩn cấp lên Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: X.A

Ngày 3.11, bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thị Thanh Dung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, cho biết ê kíp duy trì kiểm soát huyết động liên tục bằng monitor, sử dụng corticoid và kháng histamine chuẩn hóa để dập tắt triệt để phản ứng viêm toàn thân, đồng thời chủ động dự phòng sốc phản vệ pha 2 (phản vệ tái phát).

Nhờ sự can thiệp kịp thời và giám sát liên tục, chỉ sau 24 giờ điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, đường thở thông thoáng, các chỉ số sinh hiệu đều trở về ngưỡng bình thường. Đủ điều kiện chuyển về Khoa Nội tim mạch tiếp tục theo dõi và được xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Không tự ý dùng thuốc kháng sinh, giảm đau, kháng viêm

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thị Thanh Dung cho biết sốc phản vệ do thuốc là phản ứng dị ứng cấp tính nghiêm trọng, có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng. Khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên, hệ miễn dịch giải phóng hàng loạt chất trung gian hóa học, gây co thắt phế quản, phù nề đường thở và giãn mạch toàn thân, dẫn đến tụt huyết áp, trụy tuần hoàn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong chỉ trong vài phút.

Để phòng ngừa, người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau, kháng viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, cần thông báo đầy đủ tiền sử dị ứng thuốc, thức ăn và các phản ứng bất thường từng gặp trước khi được kê đơn hoặc thực hiện can thiệp y tế.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc như nổi mề đay, đỏ da, ngứa họng, tức ngực, khó thở, chóng mặt hoặc vã mồ hôi, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu hồi sức ngay để được xử trí kịp thời.