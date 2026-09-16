Người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ: 'Tôi phải xem cho được'

Ghi nhận của phóng viên lúc 17 giờ 30 phút, trước thềm diễn ra chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" năm 2026 vào tối nay 16.9 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, trời bất ngờ trút mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt không ngăn được dòng người mặc áo mưa, mang dù tìm đến công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), nơi diễn ra sự kiện.

Chiều nay, trời bất ngờ trút mưa nặng hạt ở nhiều nơi tại TP.HCM, tuy nhiên không ngăn dòng người đổ về công viên số 1 Lý Thái Tổ xem chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người trú mưa tại công viên ẢNH: NI NA

Dù 20 giờ 10 phút chương trình mới chính thức diễn ra, tuy nhiên, từ chiều đông người đã đội mưa tìm đến ẢNH: NI NA

Trong cơn mưa, ông Nguyễn Quốc Hùng (52 tuổi) sống ở phường Bình Thạnh mặc áo mưa, nhích từng bước vào công viên vì chân trái bị khuyết tật. Được sự hỗ trợ của phóng viên, người đàn ông được vào khu vực sân khấu chính để chờ xem chương trình.

Ông Hùng kể bản thân bị sốt bại liệt từ nhỏ nên 2 chân không thể di chuyển bình thường. Biết tới chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" từ nhiều ngày trước, ông lên kế hoạch hôm nay, ngay sau khi tan làm thì bắt xe buýt để đến xem "cho bằng được".

Ông Hùng đội mưa đến chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Phó ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ anh Hùng ẢNH: CAO AN BIÊN

Trời tạnh mưa, nhiều người chờ thưởng thức các tiết mục đặc biệt tại chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" ẢNH: NI NA

"Đây thực sự là một chương trình rất ý nghĩa. Tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là để nhớ về người bà đã mất vì dịch Covid-19, cũng là để động viên những cháu nhỏ mồ côi. May mắn đến đây, tôi được các anh chị trong ban tổ chức giúp đỡ quá nhiệt tình. Hôm nay, dù trời mưa có lớn cỡ nào tôi cũng phải đến xem cho được", ông bày tỏ.

Chị Lê Thị Hồng Yến (31 tuổi) cùng chồng từ phường An Lạc đến chương trình lúc 17 giờ. Gặp mưa lớn, hai vợ chồng trú mưa rồi ở lại chờ chương trình bắt đầu. Quê ở Đồng Tháp, chị Yến từng ở lại TP.HCM suốt thời gian dài, không thể về quê.

"Nghĩ lại tôi vẫn còn ám ảnh. Bạn bè tôi cũng có nhiều người mất trong đợt dịch", chị nói. Biết chương trình là dịp tưởng niệm những người đã mất, chị Yến cho biết dù đường xa, hai vợ chồng vẫn muốn đến để cùng nhìn lại một giai đoạn không thể nào quên.

18 giờ 30 phút, trời tạnh mưa, khu vực sân khấu chính chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" ngày càng đông khán giả ẢNH: PHẠM HỮU

"Chúc thời tiết thuận lợi để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp", một khán giả bày tỏ ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Ánh Hồng (65 tuổi) cùng em gái có mặt tại chương trình lúc 18 giờ, vừa đến thì gặp mưa lớn. Hai chị em mặc áo mưa, ngồi tại khán đài chờ chương trình bắt đầu. "Tôi xúc động khi Báo Thanh Niên quan tâm đến những đau thương, mất mát của người dân trong giai đoạn Covid-19. Chương trình còn bảo trợ các em mồ côi vì Covid-19, đó là việc rất ý nghĩa", bà Hồng chia sẻ. Bà cho biết muốn đến tận nơi để xem và cảm nhận chương trình.

Theo thông báo, giờ đón khách và check-in chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút, ổn định vị trí từ 19 giờ 30 đến 20 giờ. Từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 40 phút, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, VTV10 và Báo Thanh Niên.

Ban tổ chức cho biết khách mời có thể ủng hộ trực tuyến thông qua danh sách các em nhỏ mồ côi và hướng dẫn tại website bảo trợ (https://baotrotremocoi.thanhnien.vn/) hoặc ủng hộ qua tài khoản Báo Thanh Niên với nội dung "Ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời". Ngoài ra, khách có thể ủng hộ trực tiếp tại chương trình ở khu vực tiếp nhận của ban tổ chức trong thời gian diễn ra sự kiện.