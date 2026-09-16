    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đời sốngCộng đồng
    Chương trình 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời'

    Người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ: 'Tôi phải xem cho được'

    Cao An Biên -Ni Na-Phạm Hữu
    Tan làm, ông Nguyễn Quốc Hùng bắt xe buýt đến công viên số 1 Lý Thái Tổ rồi gặp mưa lớn. Người đàn ông khuyết tật muốn xem chương trình để nhớ về người bà đã mất vì Covid-19 và động viên những em nhỏ mồ côi.

    Ghi nhận của phóng viên lúc 17 giờ 30 phút, trước thềm diễn ra chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" năm 2026 vào tối nay 16.9 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, trời bất ngờ trút mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt không ngăn được dòng người mặc áo mưa, mang dù tìm đến công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), nơi diễn ra sự kiện.

    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

    Chiều nay, trời bất ngờ trút mưa nặng hạt ở nhiều nơi tại TP.HCM, tuy nhiên không ngăn dòng người đổ về công viên số 1 Lý Thái Tổ xem chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 2.

    Nhiều người trú mưa tại công viên

    ẢNH: NI NA

    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 3.

    Dù 20 giờ 10 phút chương trình mới chính thức diễn ra, tuy nhiên, từ chiều đông người đã đội mưa tìm đến

    ẢNH: NI NA

    Trong cơn mưa, ông Nguyễn Quốc Hùng (52 tuổi) sống ở phường Bình Thạnh mặc áo mưa, nhích từng bước vào công viên vì chân trái bị khuyết tật. Được sự hỗ trợ của phóng viên, người đàn ông được vào khu vực sân khấu chính để chờ xem chương trình.

    Ông Hùng kể bản thân bị sốt bại liệt từ nhỏ nên 2 chân không thể di chuyển bình thường. Biết tới chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" từ nhiều ngày trước, ông lên kế hoạch hôm nay, ngay sau khi tan làm thì bắt xe buýt để đến xem "cho bằng được".

    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 4.

    Ông Hùng đội mưa đến chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 5.

    Nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Phó ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ anh Hùng

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 6.
    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 7.
    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 8.
    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 9.

    Trời tạnh mưa, nhiều người chờ thưởng thức các tiết mục đặc biệt tại chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"

    ẢNH: NI NA

    "Đây thực sự là một chương trình rất ý nghĩa. Tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là để nhớ về người bà đã mất vì dịch Covid-19, cũng là để động viên những cháu nhỏ mồ côi. May mắn đến đây, tôi được các anh chị trong ban tổ chức giúp đỡ quá nhiệt tình. Hôm nay, dù trời mưa có lớn cỡ nào tôi cũng phải đến xem cho được", ông bày tỏ.

    Chị Lê Thị Hồng Yến (31 tuổi) cùng chồng từ phường An Lạc đến chương trình lúc 17 giờ. Gặp mưa lớn, hai vợ chồng trú mưa rồi ở lại chờ chương trình bắt đầu. Quê ở Đồng Tháp, chị Yến từng ở lại TP.HCM suốt thời gian dài, không thể về quê. 

    "Nghĩ lại tôi vẫn còn ám ảnh. Bạn bè tôi cũng có nhiều người mất trong đợt dịch", chị nói. Biết chương trình là dịp tưởng niệm những người đã mất, chị Yến cho biết dù đường xa, hai vợ chồng vẫn muốn đến để cùng nhìn lại một giai đoạn không thể nào quên.

    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 10.

    18 giờ 30 phút, trời tạnh mưa, khu vực sân khấu chính chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" ngày càng đông khán giả

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 11.

    "Chúc thời tiết thuận lợi để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp", một khán giả bày tỏ

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Bà Ánh Hồng (65 tuổi) cùng em gái có mặt tại chương trình lúc 18 giờ, vừa đến thì gặp mưa lớn. Hai chị em mặc áo mưa, ngồi tại khán đài chờ chương trình bắt đầu. "Tôi xúc động khi Báo Thanh Niên quan tâm đến những đau thương, mất mát của người dân trong giai đoạn Covid-19. Chương trình còn bảo trợ các em mồ côi vì Covid-19, đó là việc rất ý nghĩa", bà Hồng chia sẻ. Bà cho biết muốn đến tận nơi để xem và cảm nhận chương trình.

    Theo thông báo, giờ đón khách và check-in chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút, ổn định vị trí từ 19 giờ 30 đến 20 giờ. Từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 40 phút, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, VTV10 và Báo Thanh Niên.

    Ban tổ chức cho biết khách mời có thể ủng hộ trực tuyến thông qua danh sách các em nhỏ mồ côi và hướng dẫn tại website bảo trợ (https://baotrotremocoi.thanhnien.vn/) hoặc ủng hộ qua tài khoản Báo Thanh Niên với nội dung "Ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời". Ngoài ra, khách có thể ủng hộ trực tiếp tại chương trình ở khu vực tiếp nhận của ban tổ chức trong thời gian diễn ra sự kiện.

    Tin liên quan

    'Hơn 5 năm rồi tôi vẫn chưa quên': Nhiều người đến công viên số 1 Lý Thái Tổ chờ đêm đặc biệt

    'Hơn 5 năm rồi tôi vẫn chưa quên': Nhiều người đến công viên số 1 Lý Thái Tổ chờ đêm đặc biệt

    Dù 20 giờ 10 phút hôm nay 16.9, chương trình nghệ thuật chính luận 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' mới chính thức diễn ra, tuy nhiên từ chiều nhiều người đã tìm đến công viên số 1 Lý Thái Tổ chờ xem trực tiếp.

    Nhiều người nhắc lại ký ức Covid-19 trước đêm Nghĩa tình Phương Nam

    Tối nay xem 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời', gửi xe ở đâu?

    Khám phá thêm chủ đề

    công viên số 1 Lý Thái Tổ chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời cùng con đi tiếp cuộc đời người đàn ông khuyết tật công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 Báo Thanh Niên vtv nam bộ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận