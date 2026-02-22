Người đàn ông lặng lẽ dọn đường, tiếp sức dòng người trở về TP.HCM sau tết

Ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM chiều 22.2 (mùng 6 tết), hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một để vào trung tâm thành phố. Các trục đường huyết mạch như Lê Khả Phiêu luôn trong tình trạng "đông nghẹt", xe máy tràn cả lên vỉa hè.

20 năm lặng lẽ dọn đường cho bà con

Giữa không khí ngột ngạt của dòng xe cộ, người dân lại thấy hình ảnh quen thuộc của ông Đinh Minh Cảnh (57 tuổi, ở xã Bình Chánh). Ông Cảnh là người có thâm niên hơn 20 năm tự nguyện chạy xe hút đinh dọc các tuyến đường cửa ngõ phía tây TP.HCM.

Biển xe nối đuôi nhau đi về hướng trung tâm TP.HCM ẢNH: TRẦN KHA

Đứng bên chiếc xe hút đinh tự chế của mình, ông Cảnh chia sẻ với PV Thanh Niên: "Từ đầu giờ chiều nay, khi thấy lượng xe bắt đầu tăng cao, tôi đã cho xe chạy dọc tuyến đường để hút đinh, mảnh sắt vụn. May mắn là hôm nay không có đinh hình thoi 'bẫy' người dân, chỉ thu gom một số sắt vụn rơi vãi. Thấy bà con đi lại an toàn, không bị thủng bánh xe giữa lúc nắng nóng kẹt xe thế này là tôi mừng rồi".

Hình ảnh ông Đinh Minh Cảnh chạy xe hút đinh trên đường đã trở nên quen thuộc ẢNH: TRẦN KHA

Ông Cảnh chạy xe hút đinh dọc tuyến đường Lê Khả Phiêu ẢNH: TRẦN KHA

Hành động của người đàn ông có biệt danh "hiệp sĩ hút đinh" này đã giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro tai nạn cho những gia đình đang trên đường trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhọc nhằn lộ trình "5 giờ sáng đến 15 giờ chiều"

Trên đường Lê Khả Phiêu, nhiều người dân không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Anh Nam (ở Đồng Tháp) cho biết anh xuất phát từ 5 giờ sáng nhưng mãi đến 15 giờ chiều mới về tới cửa ngõ TP.HCM.

"Kẹt xe cứng ngắc từ Bến Lức, Long An cũ kéo dài lên tận đây. Bình thường đi chỉ mất vài tiếng, nay phải mất cả ngày trời, nhích từng chút một", anh Nam than thở.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM ẢNH: TRẦN KHA

Xe cộ chật kín trên đường Lê Khả Phiêu hướng về trung tâm thành phố ẢNH: TRẦN KHA

Tương tự, nhiều người dân đi từ Cần Thơ về cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ tại các điểm giao cắt, đường dẫn vào cao tốc và các cầu hẹp. Chị Lan, một người dân chạy xe máy từ miền Tây lên, chia sẻ chị quá mệt mỏi, phải dừng nghỉ nhiều chặng vì khói bụi và kẹt xe kéo dài.

Lực lượng chức năng căng mình điều tiết

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ 6 giờ sáng 21.2, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp công an các xã, phường đã đồng loạt ra quân. Tại khu vực Bến xe Miền Tây, lực lượng CSGT cùng bảo vệ bến xe túc trực 24/24 để phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ bên trong và ngoài bến.

CSGT điều tiết phân luồng giao thông ẢNH: TRẦN KHA

Theo dự báo, lưu lượng phương tiện tại cửa ngõ phía tây TP.HCM sẽ còn tăng cao trong tối nay khi người lao động, sinh viên đồng loạt trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc, học tập đầu năm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ sự điều tiết của CSGT để hành trình thuận lợi hơn.