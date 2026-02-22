Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông lặng lẽ dọn đường, tiếp sức dòng người trở về TP.HCM sau tết

Trần Kha
Trần Kha
22/02/2026 19:37 GMT+7

Chiều 22.2, dòng người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM khiến khu vực cửa ngõ ùn ứ. Giữa biển người xe tấp nập, ông Đinh Minh Cảnh vẫn miệt mài điều khiển xe hút đinh trên đường để bà con 'thượng lộ bình an'.

Ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM chiều 22.2 (mùng 6 tết), hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một để vào trung tâm thành phố. Các trục đường huyết mạch như Lê Khả Phiêu luôn trong tình trạng "đông nghẹt", xe máy tràn cả lên vỉa hè.

20 năm lặng lẽ dọn đường cho bà con

Giữa không khí ngột ngạt của dòng xe cộ, người dân lại thấy hình ảnh quen thuộc của ông Đinh Minh Cảnh (57 tuổi, ở xã Bình Chánh). Ông Cảnh là người có thâm niên hơn 20 năm tự nguyện chạy xe hút đinh dọc các tuyến đường cửa ngõ phía tây TP.HCM.

Người đàn ông dọn đường an toàn cho dòng người trở về TP . HCM sau tết 2026 - Ảnh 1.

Biển xe nối đuôi nhau đi về hướng trung tâm TP.HCM

ẢNH: TRẦN KHA

Đứng bên chiếc xe hút đinh tự chế của mình, ông Cảnh chia sẻ với PV Thanh Niên: "Từ đầu giờ chiều nay, khi thấy lượng xe bắt đầu tăng cao, tôi đã cho xe chạy dọc tuyến đường để hút đinh, mảnh sắt vụn. May mắn là hôm nay không có đinh hình thoi 'bẫy' người dân, chỉ thu gom một số sắt vụn rơi vãi. Thấy bà con đi lại an toàn, không bị thủng bánh xe giữa lúc nắng nóng kẹt xe thế này là tôi mừng rồi".

Người đàn ông dọn đường an toàn cho dòng người trở về TP . HCM sau tết 2026 - Ảnh 2.

Hình ảnh ông Đinh Minh Cảnh chạy xe hút đinh trên đường đã trở nên quen thuộc

ẢNH: TRẦN KHA

Người đàn ông dọn đường an toàn cho dòng người trở về TP . HCM sau tết 2026 - Ảnh 3.

Ông Cảnh chạy xe hút đinh dọc tuyến đường Lê Khả Phiêu

ẢNH: TRẦN KHA

Hành động của người đàn ông có biệt danh "hiệp sĩ hút đinh" này đã giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro tai nạn cho những gia đình đang trên đường trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhọc nhằn lộ trình "5 giờ sáng đến 15 giờ chiều"

Trên đường Lê Khả Phiêu, nhiều người dân không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Anh Nam (ở Đồng Tháp) cho biết anh xuất phát từ 5 giờ sáng nhưng mãi đến 15 giờ chiều mới về tới cửa ngõ TP.HCM.

"Kẹt xe cứng ngắc từ Bến Lức, Long An cũ kéo dài lên tận đây. Bình thường đi chỉ mất vài tiếng, nay phải mất cả ngày trời, nhích từng chút một", anh Nam than thở.

Người đàn ông dọn đường an toàn cho dòng người trở về TP . HCM sau tết 2026 - Ảnh 4.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM

ẢNH: TRẦN KHA

Người đàn ông dọn đường an toàn cho dòng người trở về TP . HCM sau tết 2026 - Ảnh 5.

Xe cộ chật kín trên đường Lê Khả Phiêu hướng về trung tâm thành phố

ẢNH: TRẦN KHA

Tương tự, nhiều người dân đi từ Cần Thơ về cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ tại các điểm giao cắt, đường dẫn vào cao tốc và các cầu hẹp. Chị Lan, một người dân chạy xe máy từ miền Tây lên, chia sẻ chị quá mệt mỏi, phải dừng nghỉ nhiều chặng vì khói bụi và kẹt xe kéo dài.

Lực lượng chức năng căng mình điều tiết

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ 6 giờ sáng 21.2, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp công an các xã, phường đã đồng loạt ra quân. Tại khu vực Bến xe Miền Tây, lực lượng CSGT cùng bảo vệ bến xe túc trực 24/24 để phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ bên trong và ngoài bến.

Người đàn ông dọn đường an toàn cho dòng người trở về TP . HCM sau tết 2026 - Ảnh 6.

CSGT điều tiết phân luồng giao thông

ẢNH: TRẦN KHA

Theo dự báo, lưu lượng phương tiện tại cửa ngõ phía tây TP.HCM sẽ còn tăng cao trong tối nay khi người lao động, sinh viên đồng loạt trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc, học tập đầu năm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ sự điều tiết của CSGT để hành trình thuận lợi hơn.

Tin liên quan

Dòng xe từ miền Tây đổ về TP.HCM sau tết, nhiều tuyến đường 'nghẹt thở'

Dòng xe từ miền Tây đổ về TP.HCM sau tết, nhiều tuyến đường 'nghẹt thở'

Hết tết, dòng người từ miền Tây trở lại TP.HCM làm việc, học tập tăng mạnh khiến nhiều tuyến đường quá tải, giao thông ùn ứ.

Khám phá thêm chủ đề

cửa ngõ phía Tây đường Lê Khả Phiêu Bến xe Miền Tây xã Bình Chánh ừn ứ Đinh Minh Cảnh hiệp sĩ hút đinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận