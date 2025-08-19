Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông mất gần 2 tỉ đồng vì mua đồ chơi tình dục trên 'web đen'

Kiến Trần
Kiến Trần
19/08/2025 16:56 GMT+7

Quá trình giao dịch mua đồ chơi tình dục trên trang 'web đen', người đàn ông ở Hà Nội bị thao túng, dụ dỗ và bị lừa đảo gần 2 tỉ đồng.

Chiều 19.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang xác minh, làm rõ vụ việc ông Q. (40 tuổi, trú Hà Nội) bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng vì mua đồ chơi tình dục.

Trước đó, ngày 3.8, ông Q. lên mạng tìm trang "web đen" và nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên trang web này.

Quá trình trò chuyện, tài khoản trên trang web hướng dẫn ông Q. mua sản phẩm đồ chơi tình dục.

Trong quá trình giao dịch, đối phương liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi…, từ đó thao túng, dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để được hoàn tiền. Ông Q. đã làm theo yêu cầu và bị chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng.

Công an Hà Nội cho hay, cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy và mất số tiền lớn.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất "đồi trụy, khiêu dâm" trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ.

Đặc biệt, người dân kiên quyết không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả được hứa hẹn sẽ hoàn tiền hoặc làm "thủ tục" để nhận phần thưởng.

Tin liên quan

Nữ giáo viên mất gần 1,5 tỉ vì cài đặt ứng dụng điện lực giả

Nữ giáo viên mất gần 1,5 tỉ vì cài đặt ứng dụng điện lực giả

Một nữ giáo viên ở Hà Tĩnh bị lừa mất gần 1,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng do tin lời kẻ lừa đảo cài đặt app điện lực giả để thanh toán tiền điện.

Mất gần 9 tỉ đồng vì tin 'bạn trai quen qua mạng' đầu tư tiền ảo

Khám phá thêm chủ đề

Công an Hà Nội lừa đảo qua mạng web đen Khiêu dâm Đồi trụy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận