Người đàn ông mất gần 2 tỉ đồng vì mua đồ chơi tình dục trên 'web đen'

Chiều 19.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang xác minh, làm rõ vụ việc ông Q. (40 tuổi, trú Hà Nội) bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng vì mua đồ chơi tình dục.



Trước đó, ngày 3.8, ông Q. lên mạng tìm trang "web đen" và nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên trang web này.

Quá trình trò chuyện, tài khoản trên trang web hướng dẫn ông Q. mua sản phẩm đồ chơi tình dục.

Trong quá trình giao dịch, đối phương liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi…, từ đó thao túng, dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để được hoàn tiền. Ông Q. đã làm theo yêu cầu và bị chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng.

Công an Hà Nội cho hay, cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy và mất số tiền lớn.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất "đồi trụy, khiêu dâm" trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ.

Đặc biệt, người dân kiên quyết không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả được hứa hẹn sẽ hoàn tiền hoặc làm "thủ tục" để nhận phần thưởng.