Người đàn ông ở Cà Mau được ghép thận lần thứ ba

Ngày 25.7, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết vừa ghép thận thành công cho ông N.V.M (57 tuổi, ở Cà Mau). Điều đặc biệt đây là lần thứ ba ông N.V.M được ghép thận, do tình trạng bất thường mạch máu.

Hai lần thải ghép

PGS-TS Trương Hoàng Minh, Trưởng trung tâm thận niệu - nam khoa, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết ông N.V.M đã trải qua hai lần ghép thận trước đó.

Cụ thể, cách đây 10 năm lần đầu ông được ghép thận tại hố chậu bên phải nhưng đã được mổ bỏ thận ghép do thải ghép. Lần thứ 2 ghép tại hố chậu bên trái.

Cách đây 2 năm thận ghép suy chức năng ông phải quay lại chạy thận nhân tạo 3 lần/ngày. Là trụ cột trong gia đình, việc chạy thận nhân tạo làm cho ông không làm việc được, người vợ phải đi theo chăm sóc mỗi khi chạy thận nhân tạo. Vì vậy, người vợ là sẵn sàng hiến 1 quả thận cho chồng.

Bệnh nhân phải ghép thận lần thứ ba, đây là ca ghép thận lần ba đầu tiên của Bệnh viện Nhân dân 115 ẢNH: BVCC

Hai vợ chồng bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 khám, tư vấn, kiểm tra và được các bác sĩ thông báo người vợ đủ điều kiện để hiến thận cho chồng.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là người chồng đã ghép thận 2 lần, tồn tại kháng thể kháng HLA cao (Human Leukocyte Antigen - kháng nguyên bạch cầu người), nguy cơ thải ghép lớn. Mặt khác, ông có tiền sử mổ chấn thương bụng (với vết sẹo từ mũi ức tới gần xương mu) và 2 vết sẹo sau mổ ghép thận ở 2 bên hố chậu.

Ngoài ra, ông còn vôi hóa mạch máu hệ động mạch chủ ngực, bụng, chậu. Đây là vấn đề khó khăn chọn vị trí để khâu nối mạch máu thận ghép với mạch máu người nhận.

Lên phương án kỹ càng trước và trong ghép thận

Sau hội chẩn, Bệnh viện Nhân dân 115 quyết định thực hiện ca ghép thận lần thứ ba cho người bệnh, đồng thời chuẩn bị nhiều phương án do đây là ca ghép có nguy cơ rất cao.

Trước mổ, người bệnh được lọc bớt kháng thể trong máu 4 lần để giảm nguy cơ thải ghép, sau đó sử dụng thuốc ức chế miễn dịch mạnh. Người vợ hiến thận trái, được lấy bằng phương pháp nội soi. Quả thận mới được ghép vào hố chậu phải của người chồng sau khi cắt bỏ thận ghép cũ để tạo vị trí đặt thận mới.

Ca mổ gặp nhiều khó khăn do người bệnh đã trải qua hai lần ghép trước, các mô và mạch máu bị dính, xơ vữa, khiến việc bộc lộ phẫu trường và khâu nối mạch máu phức tạp hơn. Ê kíp đã chọn đoạn động mạch còn ít vôi hóa nhất để nối mạch, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án thay thế bằng mạch máu nhân tạo nếu cần.

Ghép thận lần ba cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối thể hiện trình độ ngoại khoa, miễn dịch và chăm sóc người bệnh sau ghép thận tại Việt Nam không thua kém các nước phát triển ẢNH: BVCC

Ca ghép thành công. Ngay sau khi tái thông mạch máu, thận mới hoạt động, nước tiểu chảy tốt. Chỉ sau một ngày, chức năng thận cải thiện rõ, người bệnh tỉnh táo, ăn uống bình thường.

Theo PGS-TS Trương Hoàng Minh, ghép thận lần ba luôn khó hơn nhiều so với lần đầu vì nguy cơ thải ghép cao và phẫu thuật phức tạp. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy người được ghép thận lần ba vẫn có tiên lượng sống tốt hơn so với tiếp tục chạy thận nhân tạo, với tỷ lệ sống sau 1 năm khoảng 75 - 85% và sau 5 năm khoảng 55 - 70%. Tiên lượng sẽ thuận lợi hơn nếu thận được hiến từ người còn sống, người hiến trẻ tuổi và mức độ tương thích miễn dịch tốt.

PGS-TS Trương Hoàng Minh thông tin thêm, Bệnh viện Nhân dân 115 đã thực hiện ghép thận từ người hiến sống từ năm 2004, và từ người hiến chết não năm 2025. Bệnh viện đã thực hiện nhiều trường hợp ghép thận hai và đây là ca đầu tiên ghép thận lần ba tại Bệnh viện Nhân dân 115 và là ca bệnh thứ hai tại Việt Nam.

"Ghép thận lần ba cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối thể hiện trình độ ngoại khoa, miễn dịch và chăm sóc người bệnh sau ghép thận tại Việt Nam không thua kém các nước phát triển, góp phần phát triển lĩnh vực ghép thận mang lại chất lượng cuộc sống cho người bệnh suy thận mạn", PGS-TS Trương Hoàng Minh chia sẻ.