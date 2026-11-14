'Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh' ra sao sau khi thắng Oscar 2026?

Michael B. Jordan nhận giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hồi tháng 3.2026 ẢNH: REUTERS

Sau Sinners (2025) - phim điện ảnh giúp Michael B. Jordan chinh phục tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải đầu năm nay, tài tử 39 tuổi chưa trình làng thêm dự án điện ảnh nào. Chính vì thế, khi Thomas Crown: Phi vụ hoàn hảo công bố lịch phát hành vào năm sau, sự chú ý từ truyền thông, giới chuyên môn và cả công chúng yêu điện ảnh đều đổ dồn vào ngôi sao tài năng này.

Trong phim điện ảnh mới nhất, nam diễn viên vào vai Thomas Crown - một tỉ phú có thú vui trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật đắt giá, đồng thời trở thành mục tiêu truy đuổi của nữ cựu đặc vụ FBI Bennet (Adria Arjona thủ vai). Trong cuộc đấu trí giữa hai người, một nhân vật phản diện nguy hiểm do Kenneth Branagh đảm nhận cũng luôn rình rập, đe dọa hạ gục Crown…

Đáng chú ý, Michael B. Jordan không chỉ đảm nhận vai nam chính của Thomas Crown: Phi vụ hoàn hảo mà còn ngồi ghế nhà sản xuất và đạo diễn. Trong khi đó, kịch bản của phim do Drew Pearce (người từng chấp bút The Fall Guy và Iron Man 3) thực hiện, cho thấy tham vọng của tài tử trong hành trình chinh phục những vai trò "nặng ký" trong điện ảnh.

Hình ảnh nam tính, lịch lãm của Michael B. Jordan trong phim mới ẢNH: GALAXY STUDIO CUNG CẤP

Michael B. Jordan nói gì về dự án mới?

Theo CinemaBlend, cốt truyện của phiên bản mới dự kiến tương tự bộ phim năm 1999. Tuy nhiên, phim được cho là lấy bối cảnh tại London (Anh) hoặc rộng hơn là khắp châu Âu, thay vì thành phố New York (Mỹ) như phiên bản do Pierce Brosnan đóng chính. Trong khi đó, bản gốc năm 1968 lấy bối cảnh tại Boston (Mỹ).

Mặt khác, Michael B. Jordan cũng muốn cá nhân hóa bộ phim gắn liền với ký ức thời thơ ấu của mình. Chia sẻ với Variety, tài tử sinh năm 1987 cho biết anh từng xem phiên bản năm 1968 của Steve McQueen và đặc biệt ấn tượng với những khung hình chia đôi cùng phong cách dàn dựng. Sau thành công của Creed, khi MGM hỏi anh muốn thực hiện dự án nào tiếp theo, Jordan đã đưa ra câu trả lời: "The Thomas Crown Affair. Tôi cần vai diễn đó".

Michael B. Jordan đảm nhận 3 vai trò quan trọng trong Thomas Crown: Phi vụ hoàn hảo. Phim dự kiến trình làng từ 5.3.2027 ẢNH: GALAXY STUDIO CUNG CẤP

Anh cũng cho rằng khoảng cách về thời gian và thế hệ giữa các phiên bản giúp bộ phim không phải gánh quá nhiều áp lực từ những kỳ vọng có sẵn. Jordan chia sẻ: "Tôi không muốn làm lại từ đầu. Tôi muốn làm lại theo một cách khác. Hai phần phim đầu tiên kể về những gã đàn ông da trắng giàu có đi trộm cắp cho vui. Điều đó không còn phù hợp với thời đại ngày nay. Phim của chúng tôi mang tính cá nhân hơn. Mức độ nguy hiểm cao hơn. Vẫn có thời trang, lãng mạn".

Chia sẻ thêm với The Hollywood Reporter, nam diễn viên đầy tự tin về dự án mới nhất của mình: "Đây là một bộ phim lớn. Nó mang tầm quốc tế. Nó gợi cảm. Nó rất thú vị. Có nhiều tình tiết bất ngờ. Nó sẽ có một số điều mà tôi nghĩ khán giả sẽ không ngờ tới và đó có thể là một món quà thú vị dành cho họ".

Ngoài phim điện ảnh sắp ra mắt, Michael B. Jordan còn tham gia lồng tiếng trong phim hoạt hình Swapped ra mắt hồi tháng 5.2026 ẢNH: AFP

Sau chiến thắng tại Oscar 2026, Michael B. Jordan chia sẻ bản thân vẫn tiếp tục làm tốt công việc của mình, bước đi trên con đường riêng. "Tôi luôn cố gắng tập trung hết mình vào công việc đang làm. Tôi luôn khuyến khích các diễn viên và nghệ sĩ khác, bất kể hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nào, hãy ghi nhớ điều đó: hãy sống chân thành, trung thực với chính mình và cứ mạnh dạn mơ những giấc mơ lớn. Hãy mơ thật lớn và luôn sống thật với bản thân", ngôi sao này bộc bạch.

Michael B. Jordan sinh năm 1987 tại California (Mỹ). Anh từng làm người mẫu nhí rồi chuyển hướng sang con đường diễn xuất từ cuối thập niên 1990. Tên tuổi của nghệ sĩ da màu này vụt sáng với hàng loạt tác phẩm: Black Panther, Fantastic Four, Creed, Fahrenheit 451, Just Mercy, Sinners… Bên cạnh giải Oscar, tài tử còn được tạp chí Time bình chọn vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới (2020 và 2023), xếp trong danh sách 25 diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tờ The New York Times (2020). Ngoài ra, Michael B. Jordan còn được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh (2020).