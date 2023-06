Người đàn ông suýt tử vong vì chủ quan với vết thương nhỏ do va quẹt đinh

Ngày 14.6, BS.CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, bệnh nhân H. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm trùng, mạch nhanh, huyết áp tụt, vết rách da đoạn 1/3 giữa ngoài cẳng chân trái 1 cm, viêm tấy đỏ lan xuống cổ chân. Viêm tấy lan rộng xuống đến mu bàn ngón chân trái và phía trên đến gối trái của bệnh nhân. Kết quả siêu âm cho thấy phù nề mô mềm cẳng chân trái. Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, khoa Hồi sức tích cực nhanh chóng hội chẩn, thống nhất chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn từ vết thương cẳng chân trái gây tổn thương thận cấp.

Bệnh nhân H. nhanh chóng được nhập khoa Hồi sức tích cực để theo dõi và điều trị. Sau một ngày điều trị, bệnh nhân dần ổn định, chức năng thận phục hồi, bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật rạch áp xe, rửa dẫn lưu và tháo mủ.



Sau phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tỉnh tiếp xúc được, các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường và đã được xuất viện sau 9 ngày điều trị.

Theo bác sĩ Phát, thời gian qua, khoa đã tiếp nhận điều trị thành công cho nhiều trường hợp sốc nhiễm khuẩn nguy kịch từ những vết thương như trầy xước da, bị vật dụng sắc nhọn cắt vào tay, chân do sinh hoạt và lao động hằng ngày. Đa số các vết thương không được xử trí ban đầu tốt hoặc do người bệnh chủ quan bỏ qua vì nghĩ không nghiêm trọng nên dẫn đến nhiễm trùng, nguy hiểm tính mạng.

Như trường hợp bệnh nhân H., nguyên nhân gây sốc nhiễm khuẩn là do vết thương không được xử trí ban đầu tốt nên tình trạng nhiễm trùng có cơ hội bùng phát mạnh, gây viêm mô tế bào, lan rộng hết cẳng chân, nhiễm trùng máu. Diễn tiến bệnh rất nhanh, nếu chậm trễ bệnh nhân có thể tử vong do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc. May mắn bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Phát khuyến cáo để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn từ các vết thương, nếu bị vết thương, mọi người nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử lý vết thương đúng cách cũng như tiêm ngừa uốn ván kịp thời. Đặc biệt, cần đến ngay cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra nếu xuất hiện tình trạng nhiễm trùng thông qua các biểu hiện như: vết thương không lành, sưng đỏ và viêm nhiễm diễn biến nghiêm trọng có kèm theo mủ hoặc dịch bất thường,...