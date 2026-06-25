Người đàn ông thoát cảnh tàn phế nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên

Phóng viên Thanh Niên vừa nhận được từ ông Lê Công Trường (50 tuổi, ngụ xã Lương Tâm, TP.Cần Thơ) tấm ảnh ông đang tập tễnh bước đi mà không cần chống nạng trong một nhà trọ ở P.Bến Cát, TP.HCM, kèm theo đó là những lời nhắn bày tỏ niềm phấn khởi về tình hình sức khỏe và dự định tương lai. Hiện sức khỏe ổn nên ông quyết định trở lại TP.HCM để chia sẻ gánh nặng mưu sinh cùng vợ. Công việc hằng ngày của ông là giặt quần áo, nấu cơm để phụ vợ làm việc trong công ty may, thường xuyên tăng ca về muộn.

Ông Trường đã tự đi lại sau gần 2 tháng phẫu thuật thay khớp háng ẢNH: NVCC

Theo các bác sĩ, nếu chăm chỉ vận động, trong khoảng 2 tháng nữa, ông Trường có thể đi đứng bình thường. Tin vui này gợi lên nhiều cảm xúc, bởi đằng sau nghị lực vươn lên của ông còn là câu chuyện nghĩa tình sâu nặng của bạn đọc Thanh Niên.

Ông Trường giặt quần áo và nấu cơm phụ giúp vợ ẢNH: NVCC

Trước đó, ngày 28.4.2025, Báo Thanh Niên đăng tải bài viết Bị hoại tử chỏm xương đùi, người đàn ông nghèo mong được giúp đỡ, nhằm kêu gọi bạn đọc hỗ trợ ông Trường vượt qua giai đoạn khó khăn. Lúc này, bệnh của ông đang trong giai đoạn tiến triển, lan rộng rất nhanh, đi phải chống nạng. Nguy cơ mất khả năng đi lại là rất lớn nếu không cứu chữa kịp thời, thế nhưng nghĩ tới số tiền phẫu thuật hơn 50 triệu đồng, ông Trường chỉ biết cam chịu.

Căn nhà lá xuống cấp, nơi gia đình ông Trường sinh sống khi chưa có tiền phẫu thuật ẢNH: THANH DUY

Khi bị bệnh, ông Trường về quê ở xã Lương Tâm (TP.Cần Thơ) nương tựa nhà mẹ vợ, vì căn nhà lá dưới mé sông của hai vợ chồng đã mục nát. Trong khi đó, vợ ông vẫn ở lại TP.HCM làm công nhân. Ông Trường tâm sự: "Cùng với những cơn đau nhức, tôi còn đau đáu lo cho tương lai của con trai chỉ mới 4 tuổi. Lúc đó tôi thấy tương lai gia đình mình thật mịt mù, vì không còn đường nào xoay xở được nữa". Trong lúc ông đang bế tắc, bạn đọc Báo Thanh Niên đã mở lòng chia sẻ, đóng góp 159 triệu đồng giúp đỡ ông Trường. Có kinh phí điều trị, ông đến bệnh viện ở Cần Thơ thay khớp háng nhân tạo. "Tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, tôi vui mừng và nghĩ hoài đến tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên. Số tiền các nhà hảo tâm dành tặng quá lớn, tôi nghĩ chỉ có trong mơ", ông Trường xúc động nói.

Qua gần 2 tháng nghỉ dưỡng, giờ đây ông Trường đã có thể tự đi lại những bước chậm. Ông cho biết số tiền hỗ trợ vẫn còn hơn 80 triệu đồng, sẽ dành dụm để cất lại căn nhà lá đã cũ kỹ. Vì hoàn cảnh, con trai ông Trường vẫn ở dưới quê cùng bà ngoại. Bé đang được gửi học lớp hè gần nhà. Hoàn cảnh đã bớt khó khăn nên việc mua quần áo, sách vở cho con không còn chật vật như trước. Ông Trường bày tỏ: "Vợ chồng tôi thấm thía cực khổ nên không muốn con giống mình. Nhưng khi tôi bệnh, vừa thiếu tiền vừa cần người chăm sóc, việc học của cháu tưởng phải dừng lại. Nhờ có nhà hảo tâm mà con tôi được tới trường, phận làm cha mẹ vui không thể tả".

Theo ông Trường, sau khi thay khớp háng thì ông không còn khả năng làm việc nặng. Tới đây, khi sức khỏe bình phục hoàn toàn, ông sẽ bán vé số dạo kiếm sống. Với ông, sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Thanh Niên là một ân tình rất lớn mà ông không thể phụ lòng. Bởi hơn cả giá trị của đồng tiền, tinh thần hào hiệp và nhân văn của mọi người luôn nhắc nhở ông sống tử tế, không ngừng nỗ lực vươn lên.