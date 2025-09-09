Người đàn ông tử vong vì bị ong đốt

Ngày 9.9, ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, Nghệ An, cho biết vụ việc xảy ra trên địa bàn xã này.

Nạn nhân là ông P.V.N (51 tuổi, ngụ thôn 1, xã Anh Sơn). Trước đó, sáng cùng ngày, ông N. chèo thuyền ra mép bờ sông Lam cắt cỏ về nuôi cá.

Người dân địa phương đưa ông N. đến bệnh viện cấp cứu ẢNH: CTV

Đến gần trưa, không thấy chồng về, vợ ông N. đi tìm. Đến bờ sông, người vợ phát hiện chiếc thuyền của chồng vẫn neo cạnh mép nước nhưng không thấy người.

Trong lúc đi dọc bờ sông tìm kiếm, người vợ bàng hoàng phát hiện ông N. nằm bất động gần một tổ ong, trên người có nhiều vết ong đốt.

Ông N. sau đó được người dân trong thôn đến ứng cứu, đưa về nhà và gọi xe chở đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông N. đã tử vong do bị ong đốt quá nhiều.

Ông Trần Quang Trung, Trưởng thôn 1, xã Anh Sơn, cho biết gia đình ông N. thuộc diện cận nghèo, vợ chồng có 3 người con, một người con đã lập gia đình, hai người con còn đi học.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến nhà thăm hỏi, động viên, phối hợp với gia đình lo tang lễ cho ông N.